Colapso de las acciones de Lululemon

Las acciones de Lululemon cayeron hasta un 22% en la sesión previa al mercado después de que la compañía redujera su previsión de ganancias por acción (BPA) para todo el año, a pesar de registrar un sólido primer trimestre. Las débiles perspectivas para el segundo trimestre y el año completo generaron preocupación por los aranceles, la incertidumbre macroeconómica y la desaceleración de las ventas en China. Los analistas destacaron que la menor previsión de BPA eclipsó los sólidos resultados del primer trimestre, lo que marca la primera vez que la compañía redujo su previsión anual de BPA desde el año fiscal 2014. Datos financieros clave: Previsión de BPA para todo el año 2026 reducida a 14,58-14,78 dólares (anteriormente 14,95-15,15 dólares; estimación de consenso: 14,91 dólares). Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Previsión de BPA para el segundo trimestre: 2,85-2,90 dólares (estimación de consenso: 3,31 dólares).

BPA del primer trimestre de 2025: 2,60 dólares (en línea con la estimación de 2,60 dólares).

Ingresos netos del primer trimestre de 2025: 2.370 millones de dólares (frente a la estimación de 2.360 millones de dólares).

Ingresos netos en China: 368,1 millones de dólares (frente a la estimación de 378,7 millones de dólares). El precio de cotización de la compañía antes de la apertura del mercado en el NASDAQ 100 es de 263,55 dólares, lo que representa una disminución de aproximadamente 70 puntos desde el nivel de 331.64$, rompiendo una tendencia alcista de dos meses. La acción cotiza ahora solo 40 puntos por encima de su mínimo de 2020 de 226.23$. Fuente: xStation Los resultados financieros de Lululemon, presionados por la reducción de márgenes, han regresado a los niveles previos al tercer trimestre del año fiscal 2024/25. En el primer trimestre del año fiscal 2025/26, la compañía reportó una ganancia de 314.6$ millones, en comparación con el trimestre anterior, en el que obtuvo 748.4$ millones. Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.



