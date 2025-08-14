¿Paz en Ucrania? El Ibex 35 se dispara

El Ibex 35 continúa marcando nuevos hitos este año. A pesar de las fuertes subidas en los últimos días, el inicio de la sesión de hoy sigue siendo positivo y no se divisan obstáculos en el corto plazo, salvo la cumbre por la paz en Ucrania de mañana.

El Ibex se apoya de momento en el empuje de valores como Solaria. La empresa de renovables destaca al alza, impulsado por la subida de los precios de la energía y el impulso de la inteligencia artificial.

Otros valores del Ibex 35 como las constructoras también ayudan a las últimas alzas del índice. Especialmente en el caso de las empresas del sector con mayor dependencia de sus resultados a EEUU como es el caso de ACS o Ferrovial.

Empresas con dependencia a sus resultados de la posible paz en Ucrania como las acereras, lideradas por Arcerlormittal y las empresas ligadas al turismo también se colocan entre las primeras posiciones de la tabla.

Las empresas de pequeña capitalización impulsan a Wall Street

Las acciones estadounidenses cotizan sin grandes movimientos mientras los inversores esperan una nueva ronda de datos económicos en busca de pistas sobre cuáles serán los próximos pasos de la Reserva Federal. En estos momentos se da por hecho un recorte de tipos de 25 puntos básicos en septiembre, mientras surgen cada vez más rumores sobre un posible recorte jumbo de hasta 50 puntos básicos, perspectiva que está alimentando el actual rally del mercado, y que también está generando una fuerte recuperación de las empresas de pequeña capitalización, que se benefician de un mayor consumo y menos deuda.

Hoy se espera un repunte en los precios al productor, mientras que las cifras de ventas minoristas del viernes ofrecerán información sobre la salud del consumidor estadounidense, ya que el mercado laboral muestra señales de pérdida de impulso.

En Europa, lo más destacado hasta ahora son las caídas de Thyssenkrupp que redujo sus previsiones de beneficios e ingresos anuales tras registrar una pérdida más profunda en el tercer trimestre, afectada por la lenta demanda y la caída de los precios.

Respecto a las criptomonedas, Ethereum, la segunda criptomoneda más grande después de Bitcoin, cotiza en sus máximos. Desde principios de abril, el precio se ha disparado, impulsado por fuertes entradas de fondos ETF y un creciente apetito por los activos de riesgo. En los últimos 30 días, el precio de Ethereum ha subido más del 40%, y el lunes, los ETF de Ethereum en EE. UU. registraron una entrada neta récord de 1010 millones de dólares, en comparación con los tan solo 178 millones de Bitcoin.La demanda de Ethereum se ve respaldada por la continua debilidad del dólar y el cambio en la política de la Reserva Federal, catalizadores igualmente del bitcoin, que está cerca de romper sus máximos.