Collins señala un efecto suave de los aranceles sobre la inflación

La presidenta de la Reserva Federal de Boston, Susan M. Collins, acaba de hablar sobre la economía estadounidense, los efectos arancelarios y la IA. A continuación, un resumen de sus comentarios : El debate de la reunión de la Fed de septiembre se centró en datos y análisis.

La IA será disruptiva, pero es difícil predecir cómo.

La IA es una tecnología de propósito general con posibles impactos de amplio alcance.

Una postura moderada o ligeramente restrictiva es apropiada.

Los hogares siguen preocupados por las presiones inflacionarias.

El crecimiento de la productividad podría ayudar a limitar la inflación arancelaria.

La preocupación por la fragilidad del mercado laboral ha aumentado.

Es saludable que los funcionarios de la Fed muestren diversas opiniones.

Debemos ser conscientes de que los largos períodos de alta inflación pueden cambiar la mentalidad.

Preveo que los aranceles se mantendrán, pero preveo un impacto menor.

Interpretar la economía es complicado en este momento.

La Fed no estableció una trayectoria preestablecida en la reunión del Fed de septiembre.

Los riesgos inflacionarios persisten y la Fed debería centrarse en ambos aspectos del mandato.

Preveo que la contratación repuntará a medida que las empresas se ajusten a los aranceles.

Podría ser apropiado una mayor flexibilización en 2025.

El crecimiento económico se ha mantenido resiliente en un mercado laboral más débil.

El riesgo de que la demanda laboral disminuya e impulse el desempleo.

La inflación se mantuvo elevada el próximo año y luego debería disminuir.

Preveo un repunte de la contratación una vez que las empresas se adapten a los aranceles.

La perspectiva base es relativamente benigna.

No puedo descartar peores perspectivas para la inflación y el mercado laboral.

Si bien la amenaza inflacionaria persiste, los riesgos al alza para las presiones sobre los precios han disminuido.

Política monetaria moderadamente restrictiva apropiada debido a la inflación.

Apoyo al reciente recorte de tipos de la Fed, dados los riesgos para sus mandatos.

