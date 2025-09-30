Morgan Stanley impulsa al alza las acciones de TSMC

Las acciones de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM.US) han reaccionado al alza tras el anuncio por parte de Morgan Stanley de revisar su precio objetivo a 1.588 TWD. El banco justifica su optimismo en tres factores clave: la fortaleza estructural de la demanda de semiconductores ligados a inteligencia artificial, la estabilidad cambiaria y la capacidad de la compañía para trasladar incrementos de precio a sus clientes.

Morgan Stanley refuerza su apuesta por TSMC

Morgan Stanley confía en que TSMC podría superar sus propias guías de ingresos y márgenes para el cuarto trimestre de 2025, en contraste con las previsiones más cautas del consenso, que anticipa una caída intertrimestral de hasta el 10%. El informe enfatiza que la demanda de procesadores para aplicaciones de IA y de unidades gráficas (GPU) mantiene una tendencia alcista hacia 2026, impulsada principalmente por clientes como Nvidia.

La entidad también elevó sus cálculos sobre la capacidad de producción de empaquetado avanzado (CoWoS) hasta 100,000 unidades para 2026, desde las 90,000 previamente estimadas. Esto respondería, entre otros factores, al próximo chip Rubin de Nvidia, que se espera consuma obleas de 3 nanómetros, y a un calendario más agresivo en soluciones de red. Como resultado, Morgan Stanley anticipa un posible ajuste al alza de al menos un 5% en los precios de obleas de 3nm en 2026 debido a la escasez de oferta.

También, el banco destaca que los clientes estratégicos de TSMC ya muestran interés por sus procesos más avanzados de 2nm y las futuras tecnologías A16 y A14, con Apple preparando su adopción para futuros iPhone y Nvidia planificando nuevas arquitecturas hacia finales de la década. Incluso Intel estaría explorando externalizar parte de su producción con estos nodos.

De esta manera, Morgan Stanley incrementó en 10% y 14.8% sus proyecciones de beneficios para 2026 y 2027, respectivamente. Para 2025, estima que la facturación de TSMC podría crecer un 33% interanual en dólares estadounidenses, con un margen bruto cercano al 58.5%. El banco mantiene a TSMC como su principal recomendación en el sector de semiconductores, señalando que los inversores deberían aprovechar cada publicación de resultados para aumentar posiciones.

Las acciones de TSMC avanzan un 1,4% en la sesión de hoy y un 22,5% en el acumulado del año.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo comprar acciones de TSMC?

