El Santander entra en la guerra del dividendo

Banco Santander ha anunciado un aumento del 15% en su dividendo a cuenta, fijando el pago en 11,5 céntimos de euro por acción, que se abonará a partir del 3 de noviembre de 2025.



Puntos clave del dividendo del Santander

El dividendo se pagará en efectivo con cargo a los resultados de 2025 y supone un incremento respecto a los 10 céntimos distribuidos el año pasado en las mismas fechas. El importe total que el Santander destina en esta remuneración es de 3.400 millones de euros, correspondiendo la mitad a este dividendo en efectivo y la otra mitad a un programa en curso de recompra de acciones.

El último día de negociación con derecho a dividendo será el 29 de octubre de 2025, el 30 de octubre la acción cotizará ex-dividendo y la fecha de registro será el 31 de octubre de 2025.

Adicionalmente, el banco mantiene la previsión de destinar un mínimo de 10.000 millones de euros a recompras de acciones entre 2025 y 2026, complementando el pago ordinario en efectivo.

¿Qué supone en el banco Santander?



Santander destaca que el dividendo en efectivo “va camino de duplicarse” desde el Investor Day de 2023, subrayando la fortaleza de su estrategia y el compromiso con la rentabilidad para los accionistas, en un entorno de fuerte competencia bancaria y mejora continua en resultados.

Este pago representa aproximadamente el 25% del beneficio atribuido en el primer semestre de 2025, y la política final de dividendos y recompra para el ejercicio completo se anunciará en el primer trimestre de 2026.



En conjunto, el anuncio refuerza la política de retribución creciente de Santander y la alineación de dividendos con la rentabilidad y el exceso de capital generado en la actual fase de crecimiento del grupo. Las acciones del Banco Santander se revalorizan un 0,7% en lo que va de sesión, y ya acumulan un 101% en el año, duplicando su precio hasta los 8,86 euros por título.

¿Cómo comprar acciones de Santander?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Santander (SAN1.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.