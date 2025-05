Colocación privada de Bitcoin por parte de Trump Media

Trump Media and Technology Group (DJT.US) anunció una colocación privada de 2.500 millones de dólares con 50 inversores institucionales para construir una de las mayores tesorerías corporativas de Bitcoin entre las empresas que cotizan en bolsa. La oferta, que cierra el 29 de mayo de 2025, incluye 1.500 millones de dólares en acciones ordinarias y 1.000 millones de dólares en bonos convertibles. El director ejecutivo, Devin Nunes, calificó a Bitcoin como "un instrumento fundamental para la libertad financiera" y afirmó que la medida protegerá contra la discriminación de las instituciones financieras, a la vez que creará sinergias entre las plataformas Truth Social, Truth+ y Truth.Fi. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil La recaudación de fondos se suma a la posición de efectivo existente de Trump Media, de 759 millones de dólares, y respalda la evolución de la compañía hacia un holding que busca adquisiciones con el lema "America First". Crypto.com y Anchorage Digital proporcionarán servicios de custodia para la tesorería de Bitcoin. Yorkville Securities y Clear Street lideraron la colocación, con Cantor Fitzgerald como asesor financiero. Precio de la acción de Trump Media La acción cotiza dentro de una zona de consolidación que comenzó el mes pasado. Los alcistas buscarán superar la media móvil simple (SMA) de 200 días en $26,58, con el objetivo de alcanzar los máximos anuales, mientras que los bajistas intentarán volver a probar la SMA de 50 días en $22,34. Fuente : Xstation5

