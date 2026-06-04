📊Comentario del Día - El precio de la empresa que podría hacer historia

SpaceX ha anunciado que pretende salir a bolsa a un precio de 135$ la acción, que con unas 555,55 millones de acciones, hablamos de una recaudación neta de unos 75.000 millones de dólares y una valoración en bolsa de 1,78 billones de dólares. Hablamos de la mayor salida a bolsa de la historia tanto en recaudación como en valor bursátil, superando a Saudi Aramco (1,7 billones de valoración).

La idea de la salida a bolsa está clara: recaudar el máximo capital posible para financiar principalmente el negocio de xAI, que pierde dinero y quema caja, a la vez que se da la posibilidad de salida con el paso del tiempo a fondos de capital privado. La pregunta es: ¿es SpaceX un gigante de pies de barro?

El negocio de conectividad es posiblemente el que mejor acogida tiene entre los inversores, mientras que el de espacio también encaja con la narrativa del mercado. Sin embargo, a pesar del gran auge de la IA, las pérdidas mil millonarias y las altas necesidades de capex ponen el foco en dicho segmento. Aunque tan solo representa el 17,4% de los ingresos, absorbe más del 76% del capex de la compañía y con respecto al primer trimestre del 2025 se multiplicó por 3 veces. Esto también tuvo un impacto en la cuenta de resultados a través de una mayor partida de depreciación por el aumento de los servidores, que afecta al coste de las ventas, mientras que la feroz competencia por el talento dentro de la industria también está disparando los costes de I+D, que se incrementaron en un 162% interanual en el primer trimestre.

Si suponemos que el crecimiento de los ingresos para el año completo se ubica en el 16%, en línea con el reportado en el primer trimestre del año, el múltiplo precio/ventas 2026 con el que sale a cotizar ronda las 82 veces.

Pero cuidado, porque no podemos infravalorar a Elon Musk. El líder de la compañía mantendrá el 82% del poder de voto de SpaceX, lo que le da poder para hacer y deshacer a su antojo. Además, ya sabemos que el mercado está encantado de pagar lo que nosotros llamamos la “prima Musk”, que no es más que la prima que paga el mercado simplemente porque Elon Musk está en el proyecto. Llevamos años viéndolo con Tesla y también lo veremos con SpaceX. Su capacidad innovadora y su visión de futuro contagian a empleados e inversores, lo que le da la capacidad para convencer al mercado de la mayoría de sus proyectos.

Además, se estima que los fondos de gestión pasiva tendrán que invertir unos 20.000 millones de dólares para incluirlo en los índices, por lo que con la oferta tan reducida pensamos que los primeros días la acción podría experimentar fuertes repuntes.

En definitiva, Musk tiene la capacidad de que el inversor no se guíe por los números, sino por la narrativa.

La confianza del consumidor se deteriora

Si la confianza del consumidor ya se estaba deteriorando en Estados Unidos por culpa de la guerra arancelaria de Donald Trump, la guerra en Oriente Medio está terminando de apuntillarla. Según el índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan la confianza del consumidor estadounidense está en mínimos de los últimos 50 años, con un descenso del 10% en el mes de mayo frente al mes de abril.

El motivo es claro: el nuevo repunte inflacionario está dañando la capacidad de ahorro de muchos consumidores. Además, esto puede causar que se aplacen muchas compras de bienes duraderos en vistas al final del conflicto y a una caída de los precios del petróleo que relaje toda la cadena de suministro global. Además del gran impacto que puede tener en el consumo discrecional.

Pero cuidado, porque el problema no solo se centra en Estados Unidos. En Europa vemos una caída del sentimiento del consumidor desde el inicio de la guerra. En la UE la inflación estaba bajo control, pero la guerra ha vuelto a complicar el mandato del BCE. Esto perjudica a unos consumidores que además ven a una economía que crece a duras penas. Sin ir más lejos, se espera que el PIB de Alemania crezca algo más de medio punto porcentual en el 2026, pero si el conflicto se alarga más de la cuenta podríamos tener una situación delicada en el motor europeo. Dada la dependencia interna de la UE, cualquier chispa se puede propagar por toda nuestra economía.

Los datos de empleo relajan las tensiones

Aunque nos falta conocer el informe de empleo más importante de Estados Unidos, el de nóminas no agrícolas, que se publicará mañana, de momento podemos ser optimistas.

El informe de vacantes de empleo del mes de abril no solo fue mejor de lo esperado, sino también mayor al del mes anterior. Además, el informe de ADP de nóminas privadas del mes de mayo mostró un repunte frente al mes anterior y un dato también por encima de lo que descontaba el mercado. Por tanto, aunque en ocasiones hemos visto discrepancias entre estos informes y el de NFP, todo apunta a que mañana podríamos ver unos buenos datos.

Este punto es crucial para la FED. Con el repunte inflacionario, la FED de Kevin Warsh se enfrenta a una complicada disyuntiva: luchar con fuerza para controlar los precios con subidas de tipos de interés y una política monetaria restrictiva, con el riesgo de dañar al mercado laboral, o por el contrario tener una política mucho más laxa que espere a una relajación de los precios a medida que el conflicto se resuelve con el objetivo de no empeorar la economía americana.

Unos buenos datos de empleo permiten a Warsh tomar esta decisión más fácilmente. Con un mercado laboral fuerte, la FED puede combatir con más fuerza los repuntes inflacionarios, que si no se frenan ahora podría perjudicar en el futuro al propio mercado laboral y a la economía general por el impacto en la confianza de los consumidores.

La fortuna también forma parte del mandato de los presidentes de la FED y en esta ocasión Warsh podría empezar con buen pie un mandato que se inicia en uno de los años más convulsos de la última década.