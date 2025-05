Comentarios de Jefferson, de la Fed, sobre la economía estadounidense 💵

El d贸lar estadounidense muestra hoy una volatilidad limitada, aunque varios miembros de la Reserva Federal contin煤an comentando sobre las perspectivas econ贸micas y la pol铆tica monetaria en EE.鈥疷U. A continuaci贸n, se presentan las declaraciones de Philip Jefferson, quien se帽al贸 que es posible tanto una mayor inflaci贸n (aunque no est谩 claro si ser谩 persistente) como un crecimiento econ贸mico m谩s lento. Jefferson de la Fed Los datos del PIB del primer trimestre sobreestimaron el ritmo de desaceleraci贸n econ贸mica . Si los aranceles derivan en una inflaci贸n persistente depender谩 de c贸mo se implementen, de la reacci贸n de las cadenas de suministro y de varios otros factores.

. Si los aranceles derivan en una inflaci贸n persistente depender谩 de c贸mo se implementen, de la reacci贸n de las cadenas de suministro y de varios otros factores. El mercado laboral sigue siendo s贸lido . Los aranceles podr铆an generar una mayor inflaci贸n, pero no est谩 claro si ese efecto ser谩 temporal o duradero.

. Los aranceles podr铆an generar una mayor inflaci贸n, pero no est谩 claro si ese efecto ser谩 temporal o duradero. Espero un crecimiento m谩s lento debido a la pol铆tica comercial , aunque sigo anticipando que la econom铆a se expandir谩 este a帽o.

, aunque sigo anticipando que la econom铆a se expandir谩 este a帽o. Los datos recientes de inflaci贸n son coherentes con un mayor progreso hacia el objetivo del 2鈥%, aunque el rumbo futuro sigue siendo incierto debido a las din谩micas comerciales.

son coherentes con un mayor progreso hacia el objetivo del 2鈥%, aunque el rumbo futuro sigue siendo incierto debido a las din谩micas comerciales. Estoy observando de cerca los datos duros en busca de se帽ales de debilitamiento de la actividad econ贸mica. La actual tasa de pol铆tica monetaria, moderadamente restrictiva, est谩 bien posicionada para responder a las condiciones econ贸micas en evoluci贸n. Actualizaci贸n del EUR/USD El par EUR/USD ha borrado parte del alza registrada a primera hora de la sesi贸n de hoy. Los mercados est谩n descontando aproximadamente 55 puntos b谩sicos en recortes de tasas por parte de la Fed este a帽o, aunque la mayor铆a de los comentarios de sus miembros no apuntan a una pronta modificaci贸n de la pol铆tica.聽 Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil 聽

