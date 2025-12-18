Comentarios de Lagarde en la conferencia del BCE

La conferencia del BCE posterior a la decisión de tipos anunciada ha comenzado. A continuación, compartiremos los comentarios más relevantes de la presidenta Christine Lagarde sobre la situación económica actual, las perspectivas futuras y otros temas clave. Comentarios clave de la conferencia del BCE: Los últimos datos y proyecciones confirman que la inflación debería estabilizarse en torno al 2% a medio plazo (2026: 1,9%; 2027: 1,8%; 2028: 2,0%). La revisión al alza de las previsiones estuvo influida por expectativas de una desaceleración más lenta de la inflación en servicios.

Los indicadores adelantados sugieren que el crecimiento de los salarios comenzará a moderarse.

Las tensiones comerciales se han reducido.

El panorama para la inflación sigue siendo más incierto de lo habitual.

El crecimiento económico de la zona euro se mantuvo resiliente (0,3% trimestral), apoyado por un mayor consumo privado y la inversión. Las exportaciones mejoraron, especialmente en el sector químico.

La actividad en servicios aumentó, mientras que la producción industrial se mantuvo prácticamente estancada.

El mercado laboral continúa sólido, aunque la demanda de empleo se ha debilitado. El aumento de los ingresos reales debería respaldar el consumo, junto con una caída de la tasa de ahorro, que aún se mantiene en niveles posteriores al COVID.

La inversión empresarial sigue siendo débil, principalmente debido a las persistentes disrupciones en el comercio exterior (ajustes a los aranceles).

