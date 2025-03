Comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. El oro establece un nuevo máximo histórico

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha iniciado su conferencia de prensa. Aquí están algunos de sus comentarios: La economía sigue en buena forma en general.

en general. La Fed mantuvo las tasas de interés sin cambios pero ralentizó el ritmo de reducción del balance .

. Las condiciones del mercado laboral siguen siendo sólidas .

. Los índices de sentimiento reflejan una incertidumbre significativa sobre la economía.

sobre la economía. Se observa un debilitamiento en la confianza del consumidor .

. La inflación sigue siendo elevada , y los aranceles están impulsando los costos de importación .

, y los aranceles están impulsando los . La Fed debe distinguir señales reales del ruido en la economía y los indicadores .

. La Fed no tiene prisa por ajustar las tasas de interés .

. La Fed está en una posición favorable para esperar más claridad antes de tomar decisiones sobre el futuro.

antes de tomar decisiones sobre el futuro. Si la economía sigue fuerte y la inflación no baja hacia el objetivo, la Fed podría mantener las tasas altas por más tiempo .

. La Fed ha detectado ciertas tensiones en los mercados monetarios , lo que llevó a la decisión de ajustar el ritmo de reducción del balance.

, lo que llevó a la decisión de ajustar el ritmo de reducción del balance. Esto no debe interpretarse como un cambio en la política monetaria .

. La inflación de bienes ha aumentado, en parte debido a los aranceles , lo que hace difícil reducirla.

, lo que hace difícil reducirla. Mi escenario base es que no hay señales de política derivadas de los aranceles, pero no puedo asegurarlo .

. Aún es demasiado pronto para determinar si será apropiado ignorar el impacto de la inflación derivada de los aranceles. Gran parte del aumento de precios proviene de ellos. El oro alcanzó un nuevo máximo histórico (ATH) hoy, cerca de los niveles de esta mañana, situándose en $3,045 por onza. En general, las declaraciones de Powell fueron más agresivas en comparación con el comunicado de la Fed. Sin embargo, Powell señaló que "los datos de encuestas muestran un aumento significativo en la incertidumbre y los riesgos a la baja", lo que podría indicar la disposición de la Fed a actuar en caso de una desaceleración de la economía estadounidense. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil

