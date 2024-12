¿Cómo afecta el nuevo impuesto a la banca?

La banca española ya se estaba enfrentando a un impuesto que en teoría iba orientado sobre los "beneficios extraordinarios" que estaban generando por las subidas de tipos de interés del BCE. Como suele pasar, el caracter transitorio del impuesto ya se ha esfumado y el congreso ha aprobado una nueva manera de aplicarlo. ¿Cómo funciona? Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cambios en el impuesto a la banca El impuesto a la banca consistía en un tipo del 4,8% sobre el margen de intereses y comisiones del negocio en España de entidades nacionales o extranjeras. Pues bien, ahora consistirá en un tipo progresivo del 1% sobre los primeros 750 millones de euros, 3,5% hasta los 1.500 millones, 4,8% hasta los 3.000 millones, del 6% hasta los 5.000 y a partir de ahí un 7%. Esto supone que para las empresas cuyo margen de intereses superen los 5.650 millones de euros, el pago del impuesto será mayor que el anterior. ¿Qué bancos españoles se ven afectados por el impuesto? CaixaBank, Banco Santander o BBVA son algunas de las entidades que pagarán más por el nuevo impuesto. Si bien hay que tener en cuenta que para el 2025 el margen de intereses se reducirá, por lo que habrá que ver como impacta finalmente en las cuentas de estas compañías y si en definitiva el pago de impuestos es mayor o menor. En cualquier caso, supone otro reto más para un sector que enfrenta un 2025 desafiante. Las acciones de BBVA son las que más sufren en la sesión de hoy, con una caída del 1,8%. Fuente: Plataforma de XTB

