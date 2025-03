📊¿Cómo afecta Trump al sector turístico español?

Ya tuvimos ocasi贸n de comentar como estaba afectando la guerra arancelaria y la ola de anuncios de Trump sobre los aranceles en el sentimiento del consumidor americano. De hecho, hablamos sobre la reducci贸n de las perspectivas de realizar viajes de los americanos. Sin embargo, en Espa帽a el sector tur铆stico tambi茅n puede sufir. 聽 聽 Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil El tr谩fico en los aeropuertos espa帽oles se modera Aena publica mensualmente la cifra de pasajeros en los aeropuertos espa帽oles y a pesar de que estamos registrando crecimientos, la ralentizaci贸n es considerable.聽En los dos primeros meses acumulados del 2025 el tr谩fico de pasajeros se increment贸 un 5% interanual en los aeropuertos espa帽oles, mientras que en estos dos mismos meses del 2024 el crecimiento interanual fue del 12,9%. Pero la cosa no queda ah铆, sino que incluso compar谩ndolo con el crecimiento que se anot贸 en diciembre del 2024, del 7,5%, vemos un deterioro importante.聽 Aqu铆 tenemos que se帽alar un punto clave. La guerra arancelaria tambi茅n afecta al sentimiento del consumidor en Europa, lo que, sumado a una situaci贸n econ贸mica delicada en los pa铆ses de los que proceden los turistas que llegan a nuestro pa铆s, puede lastrar al sector tur铆stico espa帽ol. 聽 聽 Fuente: Departamento de An谩lisis de XTB Espa帽a con datos exta铆dos del Instituto Nacional聽de Estad铆stica 聽 聽 La debilidad en las econom铆as europeas amenaza al sector tur铆stico espa帽ol Estos pa铆ses, adem谩s de tener unas tasas de crecimiento de su PIB que apenas superan el 1% (tan solo en el caso de Francia en el 2024), han sufrido un deterioro de su mercado laboral. En concreto, desde los m铆nimos que alcanzaron entre finales del 2022 y principios del 2023, sus tasas de desempleo han aumentado en 74 puntos b谩sicos en el caso de Reino Unido, de 20 puntos b谩sicos en Francia y de 100 puntos b谩sicos en Alemania. Por ello, a pesar de que siguen en niveles razonables, si juntamos el bajo crecimiento econ贸mico, el deterioro en el empleo y la incertidumbre creada por la guerra comercial, lo normal es que en el corto plazo veamos un deterioro del turismo a nivel mundial e incluso nacional. 聽 Fuente: Departamento de An谩lisis de XTB Espa帽a con datos extra铆dos de Bloomberg 聽 聽 A pesar de la incertidumbre que asola al sector tur铆stico espa帽ol, las acciones de Aena suben un 5% en este 2025. 聽 Fuente: Plataforma de XTB 聽 驴C贸mo comprar acciones de Aena? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB,聽nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Aena聽para invertir en la compa帽铆a.聽Al igual que ocurre con el resto de聽ETFs聽o聽acciones聽de nuestra cartera,聽los primeros 100.000 euros de negociaci贸n mensual no tienen comisi贸n de compra ni de venta. Adem谩s, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a trav茅s de nuestros聽planes de inversi贸n, una funcionalidad que permite combinar distintos t铆tulos, programando las aportaciones de manera peri贸dica y eligiendo tanto el importe como el plazo o m茅todo de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversi贸n a partir de tan s贸lo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

