Los mercados están experimentando un aumento de la volatilidad en este 2025, aunque todavía entra dentro de lo normal. Sin embargo, hay sectores en particular que están siendo más castigados que el resto. Esto se debe a la incertidumbre que está generando Trump en la economía. ¿Cómo lo sabemos? ¡Te mostramos tres puntos clave! Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Trump provoca compras anticipadas Las políticas de Donald Trump, tanto a nivel arancelario como geopolítico, están dañando la confianza de los consumidores estadounidenses. Aunque la economía siga fuerte en Estados Unidos (aunque el informe de ADP de empleo privado de esta semana sobre el mes de febrero fue muy malo), los consumidores y empresarios se enfrentan a un entorno cambiante que dificulta la planificación. Una muestra de la incertidumbre generada por Donald Trump se puede observar en el dato de importaciones del mes de enero que hemos conocido esta semana. En concreto, se alcanzó un total de 329.546 millones de dólares en bienes (excluyendo servicios), suponiendo un aumento del 12,3% con respecto al mes de diciembre del 2024 y del 25,7% con respecto a enero del 2024 (uno de los mayores incrementos si eliminamos de la muestra algunos meses de 2010 y 2021, donde se comparan con estrepitosas caídas los años anteriores). No solo eso, sino que supone la cifra de importaciones mensuales de bienes más altas desde los registros de 1992, lo que achacamos a que muchos empresarios y consumidores estaban anticipando los aranceles y se produjo un aumento anticipado de las compras. Tanto es así, que en términos absolutos los bienes y materiales industriales (por ejemplo, metales), preparados farmacéuticos y los bienes de capital fueron los que mayor incremento experimentaron. Casualmente, son alguno de los bienes donde Trump hace especial hincapié con sus aranceles. Trump reduce las expectativas de vacaciones Otro dato demoledor, es la caída que ha sufrido la confianza del consumidor con respecto a las expectativas de irse de vacaciones. En ese sentido, hemos conocido una encuesta a los consumidores estadounidenses en el que se les pregunta sobre sus intenciones de irse de vacaciones en los próximos 6 meses, donde el número de participantes que ha contestado que "si" se ha reducido drásticamente a apenas algo más de un 35%, frente a más de un 45%. De ahí que empresas del sector turístico hayan sufrido importantes caídas esta semana. Lo que resalta es la gran caída con respecto a la última encuesta, mostrando claramente que hay algo que preocupa a los consumidores además de los aumentos de precios provocados por los aranceles: un enfriamiento del mercado laboral. La confianza de los estadounidenses sobre los puestos de trabajo para los próximos 6 meses también se ha reducido, estimando una disminución de la disponibilidad de puestos laborales. Si los ciudadanos no saben si conservarán su puesto, ¿cómo voy a planificar vacaciones? Distorsionar la economía tiene consecuencias Estos puntos son algunos de los más recientes que muestran la incertidumbre provocada por las políticas de Trump, y más allá de los datos concretos y del impacto recogido en los modelos macroeconómicos sobre el PIB, tenemos claro que esto no ayuda a la economía. La primera y más importante consecuencia de estas políticas es que dificulta la planificación. Por un lado, los empresarios tienen dificultades para realizar sus planes estratégicos dada la mayor dificultad para estimar los precios de sus materias primas e incluso los precios a los que podrían vender sus productos en el mercado. Esto afecta al aprovisionamiento de materiales, pero también a la contratación de personal y a las inversiones en bienes de capital, esto último siendo muy importante para el crecimiento de una economía y teniendo un caracter menos flexible que las otras dos variables. Por otro, si los consumidores no saben si conservarán sus puestos de trabajo o si los precios se mantendrán estables tenderán a posponer el consumo, afectando al crecimiento de la economía y reduciendo los beneficios empresariales. Por tanto, la negociación política de Trump con los aranceles puede ser buena para sus intereses proteccionistas, pero pueden dejar tocada a la economía americana si persisten en el tiempo.

