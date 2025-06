¿Cómo ahorrar siendo joven y milenial?

Descubre la Guía de Ahorro para Milenials de XTB y averigua cómo lograr tus metas financieras sin cambiar tu estilo de vida El ahorro es una de las principales preocupaciones de los españoles, pero son muchos los que no consiguen cumplir con este objetivo. Así se desprende de un estudio publicado por la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI) el pasado mes de agosto, que refleja que un 24,5% de la población nacional no consigue ahorrar a final de mes. Esta situación resulta aún más agravante en el caso de los jóvenes, especialmente entre aquellos que ya se han emancipado de sus padres. Según los datos del Consejo de la Juventud de España, referidos al primer semestre de 2024, un 41% de los jóvenes de nuestro país ahorra menos de 100 euros al mes, mientras que solo un 24,5% logra ahorrar más de 300 euros mensuales. De media, además, la organización señala que los jóvenes emancipados logran ahorrar tan solo 271,7 euros al mes, una vez asumidos el coste de la vivienda y otros gastos relacionados. El ahorro, un problema para los jóvenes milenials de España Detrás de estas dificultades que enfrentan tanto los jóvenes como la población en general para ahorrar se pueden identificar multitud de motivos. Algunos son de índole económico, como el aumento generalizado del coste de vida, los altos precios de alquiler, la alta tasa de desempleo o unos bajos salarios. Pero otros pueden asociarse a la falta de educación financiera y al escaso partido que los españoles le sacan a sus ahorros. Y es que según nuestro último estudio, “El futuro del ahorro en España”, nuestro país es el segundo de toda la Unión Europa con más dinero ahorrado sin remunerar, o lo que es lo mismo, nuestro país es el segundo en toda la Unión Europea en el que la población tiene dinero ahorrado en cuentas corrientes que no ofrecen ningún tipo de remuneración, un hecho que puede reducir nuestro poder adquisitivo, especialmente en entornos inflacionarios. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil La conclusión es clara: en España se ahorra poco, y lo que se ahorra se ahorra mal. Para ayudar a la población joven a solucionar estos problemas, desde XTB hemos preparado una Guía de Ahorro para Milenials, una propuesta interactiva en la que podrán encontrar desde consejos para aumentar sus ahorros mes a mes a nuevas fórmulas de ahorro más rentables que las cuentas corrientes. Guía de Ahorro para milenials de XTB Esta Guía de Ahorro para milenials, que los usuarios pueden encontrar en nuestra página web y usar de forma completamente gratuita, está compuesta por dos módulos distintos. En el primero, los usuarios podrán encontrar consejos sobre cómo ahorrar en sus actividades de ocio sin comprometer su estilo de vida. Así, en esta primera parte, nuestros usuarios podrán encontrar trucos para ahorrar en: Sus suscripciones en streaming.

Sus servicios de comida a domicilio.

El gimnasio.

Sus actividades de ocio nocturno. Tan solo tienen que clicar en el apartado que desean explorar y completar los pasos para descubrir cómo, con un pequeño ajuste, podrían reducir el gasto que estas partidas causan en su ahorro mensual. Además, también encontrarán información sobre el coste medio que estas actividades suponen en la cartera de los más jóvenes, de tal forma que podrán obtener una panorámica clara del impacto que causan en sus finanzas. En el segundo módulo de nuestra Guía de Ahorro para Milenials, los usuarios podrán calcular cuánto tiempo les llevaría alcanzar su objetivo económico, ya sea adquirir una vivienda, comprar un coche, organizar un viaje o, sencillamente, ahorrar para el futuro. En este apartado, los usuarios tan solo tendrán que introducir cuál es el importe que necesitan para cumplir su objetivo y el dinero estimado que creen que podrían ahorrar mes a mes. Una vez lo hayan completado, obtendrán información sobre el tiempo que les llevaría de dos formas distintas: por un lado, guardando el dinero en el banco; por otro, gestionándolo activamente. ¿Quieres saber cómo puedes ahorrar para alcanzar tus metas financieras? ¿Te gustaría saber cuánto tiempo ahorrarías si gestionases activamente? Entonces no te pierdas nuestra Guía de Ahorro para Milenials. Descúbrela ya y averigua cómo alcanzar tus objetivos de ahorro sin cambiar tu estilo de vida. ¡No te la pierdas! Invierte con XTB En XTB, puedes invertir hasta 100.000 euros al mes sin comisiones de compra y venta en más de 3.500 acciones y 1.400 ETF de grandes compañías a escala global. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.