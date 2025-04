¿Cómo declarar acciones en la Declaración de la Renta 2024?

Hoy 2 de abril comienza la campaña de la declaración de la renta 2024 en España y una de las preguntas clave que se hacen los inversores es cómo deben tributar sus acciones. ¡Aquí te explicamos cómo se tributan las acciones!

¿Cómo debemos declarar las acciones en la Renta 2024? Lo primero que tienes que saber a la hora de declarar acciones es que, cuando tenemos estos activos, podemos tributar por las dos formas por las que podemos ganar dinero con ellos. Es decir, por el cobro de dividendos o por el beneficio por la venta de las acciones. En ambos casos, tributaríamos por la base del ahorro, que tiene la siguiente escala: En el caso de los dividendos, estaríamos hablando técnicamente de "rendimientos del capital mobiliario". Lo normal es que el broker te retenga el 19% en las acciones españolas, tal y como hace XTB. En nuestro caso, también compartimos los datos con hacienda, por lo que tan solo tendrías que revisar si toda la información es correcta. Eso sí, si los dividendos superan esos 6.000 euros, tu factura fiscal irá subiendo según el tramo impositivo en el que te encuentres. Por otro lado, el segundo motivo de tributación es la venta de acciones. En este caso, si el precio de venta es mayor al precio de compra, es decir, obtienes beneficios, tendrás que pasar por los tramos situados arriba. Pero cuidado, porque no tributas por toda la venta, sino tan solo por los beneficios. En este caso, el nombre técnico es "ganancias patrimoniales". Si tienes pérdidas patrimoniales, puedes compensar con el 25% de los rendimientos del capital moibiliario si tuvieran saldo positivo y, si quedasen perdidas, podrías compensarlas en los siguientes 4 años. Eso significa que si en el 2024 vendiste acciones en pérdidas y este 2025 vendes con beneficios, se usarán para compensar. Es importante señalar que las ganancias latentes no tributan en el IRPF, sino solo las realizadas. Otro punto a tener en cuenta a la hora de declarar acciones es que el criterio usado para determinar las ganancias patrimoniales cuando se venden acciones es el método FIFO. Este método consiste en contabilizar las acciones que vendes como si fueran las primeras que compraste. Por ejemplo, si compraste 100 acciones de Inditex por 30€ y después volviste a comprar otras 100 por 35€, si vendes 150 acciones de Inditex a 40€ se calcularán como si hubieras vendido las primeras 100 acciones compradas a 30€ y las otras 50 de las que compraste por 35. Declara tus acciones en la Renta 2024 con XTB y Tax Down Declarar acciones puede resultar complejo, especialmente para los inversores primerizos. Para facilitar que nuestros usuarios cumplan con sus obligaciones fiscales, en XTB nos hemos asociado con TaxDown, una empresa colaboradora con la Agencia Tributaria que, en 5 sencillos pasos, te ayuda a presentar tu declaración sin errores y aprovechando al máximo todas las posibles deducciones. Y además, por ser Cliente de XTB España, ¡lo puedes hacer con un 30% de descuento!

