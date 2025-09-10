¿Cómo es la reestructuración de Novo Nordisk?

Novo Nordisk (NOVOB.DK) ha presentado un plan de reestructuración profunda. La compañía planea recortar hasta 9.000 empleos, lo que representa el 11% de su plantilla global, y centrarse en simplificar las estructuras y mejorar la eficiencia en sus segmentos más dinámicos: el tratamiento de la diabetes y la obesidad. El precio de la acción sube un 3,2%, pero se mantiene muy por debajo de sus niveles históricos del año: sigue un 67% por debajo de su máximo histórico, y la compañía está lidiando con la pérdida de su dominio en el mercado de medicamentos contra la obesidad a manos de Eli Lilly (LLY.US) y con copias de sus terapias estrella.

Se espera que la reestructuración genere un ahorro anual de 8.000 millones de coronas danesas para finales de 2026, de los cuales aproximadamente 1.000 millones de coronas danesas se percibirán en el cuarto trimestre de este año. La compañía prevé que los costes extraordinarios de reestructuración ascenderán a entre 8.000 y 9.000 millones de coronas danesas, incluyendo amortizaciones por el cierre de proyectos ajenos a la I+D principal. El nuevo director ejecutivo anuncia una reorientación de recursos hacia el desarrollo de terapias clave e inversiones en innovación, con la esperanza de reactivar el crecimiento, en particular mediante la nueva formulación del fármaco Wegovy.

La reducción de las previsiones es una clara respuesta al difícil entorno: la previsión de crecimiento del beneficio operativo para 2025 se ha reducido al 4-10% (anteriormente, entre el 10% y el 16%, y en febrero, incluso se preveía un 27%). Esta desaceleración del impulso se debe, entre otras cosas, a una menor penetración en el mercado estadounidense, alternativas más económicas y un ritmo de expansión más lento. El futuro del precio de la acción depende de la eficacia del nuevo programa de inversión y de la velocidad de recuperación del crecimiento.

Precio de Novo Nordisk

Fuente : Plataforma de XTB