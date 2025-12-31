El Nasdaq 100 cae ligeramente

Los principales índices estadounidenses abren la última jornada de 2025 ligeramente por debajo de los niveles de cierre anteriores, con el Nasdaq 100 retrocediendo un 0,32%. La sesión será más corta y, con un volumen bajo, no se esperan fluctuaciones significativas, especialmente tras los sólidos datos del mercado laboral. Las cifras de desempleo muestran que el mercado laboral se mantiene estable. El número de nuevas solicitudes de subsidio por desempleo cayó a su nivel más bajo en un mes, mientras que las solicitudes continuas también disminuyeron, como se esperaba. Esto significa que, a pesar de la ligera caída de los índices al inicio de la sesión, el mercado laboral se mantiene resistente a las fluctuaciones estacionales y a los recortes de tipos previos de la Fed.

¿Qué pasa con el Nasdaq 100?

Ayer se publicaron las actas de la reunión de la Reserva Federal de diciembre, que revelaron crecientes desacuerdos entre los miembros de la FED respecto a nuevos recortes de los tipos de interés, a pesar de la decisión de recortarlas en 25 puntos básicos, hasta un rango del 3,5% al ​​3,75%, con una votación de nueve a tres, el mayor número de disensos desde 2019. La mayoría de los participantes prevén recortes adicionales si la inflación cae según lo proyectado, alcanzando el objetivo del 2%, pero algunos sugieren mantener los tipos en el nivel actual durante más tiempo, preocupados por la persistencia de la caída de la inflación y el posible deterioro del mercado laboral en un contexto de crecimiento económico moderado, incluyendo el marcado crecimiento del PIB del 4,3% en el tercer trimestre.

El impacto de los aranceles del presidente Donald Trump se consideró temporal, con vencimiento previsto para 2026, aunque la facción más agresiva enfatizó la necesidad de mayor certidumbre respecto a las trayectorias de los precios. El diagrama de puntos, que abarca las previsiones de 19 miembros, indica nuevos recortes en 2026 y 2027 hacia el nivel neutral de alrededor del 3%, lo que el mercado interpretó como una ligera caída en Wall Street y una mayor probabilidad de un recorte de tipos en abril. La próxima rotación de los presidentes de los bancos regionales, incluyendo a Beth Hammack, Anna Paulson, Lorie Logan y Neel Kashkari —muchos de los cuales se oponen a una mayor flexibilización—, podría influir aún más en la dinámica de la FED. Al mismo tiempo, el banco central ha reanudado la compra de letras del Tesoro a corto plazo por un valor de 40.000 millones de dólares mensuales para evitar que las reservas caigan por debajo de niveles seguros. Los mercados prevén una pausa en las decisiones hasta que se disponga de nuevos datos tras las lagunas de información causadas por el cierre del gobierno.

Noticias de compañías del Nasdaq 100 y otros índices