¿Cómo está siendo la temporada de resultados en Wall Street?

Los índices de Wall Street abren con entusiasmo, registrando subidas del 1,30 al 1,60 %. En esta ocasión, el impulso alcista provino de los sólidos datos del mercado laboral. Sin embargo, en el contexto, los sólidos beneficios corporativos siguen desempeñando un papel importante Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil ¿Cómo está siendo la temporada de resultados? Un aumento interanual del 12,9% en los beneficios, junto con un crecimiento de los ingresos de tan solo el 4,5%, indica una mejora significativa en los márgenes operativos de las empresas estadounidenses, especialmente en los sectores de tecnología y salud. Se observa una clara polarización sectorial, con los servicios de tecnología y comunicación a la cabeza, y la energía y el sector inmobiliario rezagados, lo que refleja cambios estructurales en la economía estadounidense. La tasa de sorpresa del 74,5% sugiere que los analistas siguen subestimando la capacidad de adaptación de las empresas en medio de la guerra comercial en curso. Puntos clave de los resultados de Apple Impacto arancelario proyectado de 900 millones de dólares en el trimestre actual

Cambio en la cadena de suministro: la mayoría de los iPhones para el mercado estadounidense ahora provendrán de India, no de China

Reubicación de la producción de iPad, Mac, Apple Watch y AirPods a Vietnam para evitar los altos aranceles de importación chinos

Incertidumbre continua sobre la política comercial: Tim Cook se negó a pronosticar impactos arancelarios más allá del trimestre actual

Los ingresos en China cayeron a 16.000 millones de dólares, por debajo de los 16.800 millones de dólares previstos Puntos clave de los resultados de Amazon Ligera decepción en los ingresos del primer trimestre de Amazon Web Services (AWS): 29.270 millones de dólares frente a los 29.420 millones de dólares previstos.

El crecimiento de AWS se desaceleró al 17 %, frente al 18,9 % del cuarto trimestre , lo que supone el tercer trimestre consecutivo sin alcanzar las previsiones de ingresos.

La previsión de ingresos operativos para el segundo trimestre se sitúa entre los 13.500 y los 17.500 millones de dólares, por debajo de las expectativas de 17.800 millones de dólares.

La preocupación por los aranceles del 145 % de Trump a las importaciones procedentes de China añade incertidumbre a las previsiones futuras.

El gasto de capital aumentó un 74 % interanual hasta los 24.300 millones de dólares, destinado en parte a centros de datos con chips de IA. Otras noticias de compañías Las acciones de Reddit (RDDT.US) suben un 1,60 % tras un aumento interanual del 61 % en los ingresos del primer trimestre (frente al 52 % previsto), con un crecimiento de usuarios (DAU +23 %, WAU +31 %) y un ARPU del 23 %. Obtuvo beneficios según los PCGA y proyectó unos ingresos del segundo trimestre de entre 410 y 430 millones de dólares (+46 %-53 %) y un EBITDA ajustado de entre 110 y 130 millones de dólares (+230 %). Las acciones de Twilio (TWLO.US) escalan un 2,40 % gracias a un crecimiento del 12 % en los ingresos del primer trimestre y elevó el crecimiento orgánico anual al 7,5 %-8,5 %. Elevó su previsión de flujo de caja libre para 2025 a entre 850 y 875 millones de dólares y proyectó unos ingresos del segundo trimestre de entre 1.180 y 1.190 millones de dólares y un BPA de entre 0,99 y 1,04 dólares. Las acciones de Block (XYZ.US) caen un 22% tras incumplir las expectativas del primer trimestre, principalmente debido al bajo gasto en Cash App. Recortó su previsión de beneficio bruto para todo el año a 9.960 millones de dólares (frente a los 10.180 millones de dólares estimados) y la del segundo trimestre a 2.450 millones de dólares (frente a los 2.540 millones de dólares). Las acciones de Roku (ROKU.US) se desploman un 11,50% tras reducir la previsión de ingresos para 2025 a 4.550 millones de dólares (frente a los 4.610 millones de dólares anteriores) y proyectar unos ingresos para el segundo trimestre de 1.090 millones de dólares, por debajo de las expectativas, debido a los aranceles y la presión macroeconómica.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.