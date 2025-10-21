Las noticias corporativas de ayer incrementaron el S&P 500 en un 1,07%, reflejando el optimismo en torno al sólido inicio de la temporada de resultados y la mejora de expectativas de beneficios. El 86% de las empresas del S&P 500 que ya han publicado resultados han logrado superar las estimaciones de beneficios, lo que refuerza las previsiones de un crecimiento de beneficios del 8–9% interanual en el tercer trimestre, marcando el noveno consecutivo de expansión. El sector financiero destacó por su fortaleza, mientras que el impulso reciente llegó sobre todo de tecnológicas y consumo.

Anuncios y movimientos dentro del S&P 500

Apple (AAPL.US) – Las acciones subieron ayer un 3,94% tras los datos de ventas que muestran que el nuevo iPhone 17 se está vendiendo un 14% mejor que el anterior iPhone 16 en mercados clave como China y Estados Unidos. Estos resultados sugieren que la demanda se mantiene fuerte a pesar de las difíciles condiciones del mercado de smartphones. El crecimiento de las ventas podría traducirse en mayores ingresos en el cuarto trimestre fiscal. Desde XTB destacamos que Apple está aprovechando eficazmente la fortaleza de su marca y su sólida base de usuarios para impulsar el rendimiento de su segmento de hardware.

Hologic Inc. (HOLX.US) – El precio de las acciones de la compañía subió un 2,89% tras los informes de que Blackstone y TPG están en negociaciones avanzadas para adquirir Hologic en un acuerdo valorado en más de 17.000 millones de dólares. Se espera que este movimiento se anuncie en los próximos días. Hologic es fabricante de dispositivos médicos y de diagnóstico, especialmente en el área de la salud femenina. La posible adquisición confirma la alta demanda de activos en el sector sanitario por parte de los fondos de capital privado.

Celcuity (CELC.US) – Las acciones se disparan un 35,84% tras el anuncio de la compañía de la finalización del reclutamiento de pacientes con la mutación PIK3CA en un ensayo clínico fundamental de fase 3 de gedatolisib. Este es un paso importante hacia la posible aprobación del fármaco. Los inversores están premiando la fase avanzada de la investigación en el complejo segmento del cáncer de mama. El éxito del proyecto podría incrementar significativamente el valor de Celcuity en el mercado biotecnológico.

Cooper Cos. (COO.US) – Las acciones subieron un 4,2% tras la noticia de que Jan Partners ha adquirido una participación significativa y pretende impulsar alternativas estratégicas. En la práctica, esto podría suponer la venta de la compañía o reestructurar sus operaciones. Cooper Cos. es fabricante de dispositivos oftálmicos y equipos médicos. Esta iniciativa activista podría allanar el camino para un aumento de la valoración mediante una mayor eficiencia y una expansión estratégica.

Exelixis (EXEL.US) – Las acciones cayeron un 12% tras la publicación de los datos de dos ensayos clínicos de fase avanzada de terapias contra el cáncer, que no cumplieron con las expectativas del mercado. Estos resultados generan dudas sobre las perspectivas comerciales de los nuevos fármacos en cartera. Los inversores temen la presión sobre los ingresos en 2026 si los proyectos posteriores no arrojan mejores resultados. Estos datos decepcionantes contrastan con las expectativas iniciales de expansión de la cartera de productos.

Olema Pharmaceuticals (OLMA.US) – Las acciones cayeron un 17% tras la publicación de los resultados de fase 1/2 de una terapia contra el cáncer de mama, que se vieron eclipsados ​​por los decepcionantes datos de su competidor Roche. Oppenheimer señaló que el informe de Olema fue evaluado negativamente en el contexto de todo el segmento. La decepción de los inversores podría limitar las perspectivas a corto plazo de financiación de nuevas etapas de investigación. Por otra parte, la compañía ha anunciado que continuará su análisis y perfeccionará sus resultados.

La atención del mercado se centra esta semana en Netflix y Coca-Cola (publican hoy martes), y en Tesla, GM, Ford e Intel (miércoles a viernes), que representan bloques clave de tecnología y consumo dentro del S&P 500. De nuevo esperamos que las "Siete Magníficas" aporten más de la mitad del crecimiento agregado del índice en el trimestre.

¿Cómo invertir en el S&P 500?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice tenemos el ETF Invesco S&P 500 ESG UCITS (Acc, EUR): 5ESE.DE .

El Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF EUR Hdg Acc tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total neta del índice S&P 500 Scored & Screened (benchmark)

El índice de referencia está ponderado por capitalización de mercado y está diseñado para representar la rentabilidad de los valores que cumplen unos criterios de sostenibilidad, a la vez que mantiene unas ponderaciones globales de los grupos sectoriales similares a las del índice S&P 500 (benchmark). El índice se ha creado de modo que proporcione un perfil de riesgo y rentabilidad similar al del índice principal, pero mejorando las características ESG.