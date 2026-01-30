Apple publica el mejor trimestre de su historia, con ingresos récord y un superciclo del iPhone que impulsa el crecimiento.

El PPI sorprende al alza en todas sus métricas, reavivando temores inflacionarios.

La última sesión de la semana en la bolsa estadounidense comienza con un tono relativamente débil. El Nasdaq cae un 0,6%, el S&P 500 retrocede un 0,4% y el Russell 2000 pierde casi un 0,8%. Los inversores centran su atención en los resultados trimestrales, los datos macro y la designación de Kevin Warsh como nuevo presidente de la Reserva Federal.

Noticias macro

El presidente Trump anunció su intención de nominar a Kevin Warsh como nuevo presidente de la Fed, lo que fortaleció al dólar y provocó caídas en los precios del oro y la plata. Trump y los demócratas del Senado alcanzaron un acuerdo para financiar al gobierno antes del inminente plazo que podría desencadenar un cierre, aunque el presidente de la Cámara, Johnson, admitió que no hay garantías de evitarlo.

China planea emitir 29.000 millones de dólares en bonos para recapitalizar a sus mayores aseguradoras, y el regulador ha permitido a grandes tecnológicas —incluidas DeepSeek, ByteDance y Alibaba— comprar chips Nvidia H200.

Datos del PPI

PPI final EE. UU. (m/m) diciembre: 0,5% (previsión 0,2%; previo 0,2%)

PPI final (y/y): 3,0% (previsión 2,8%; previo 3,0%)

PPI ex alimentos y energía (m/m): 0,7% (previsión 0,2%; previo 0,0%)

PPI ex alimentos y energía (y/y): 3,3% (previsión 2,9%; previo 3,0%)

PPI ex alimentos, energía y comercio (m/m): 0,4% (previsión 0,3%; previo 0,2%)

PPI ex alimentos, energía y comercio (y/y): 3,5% (previsión 3,4%; previo 3,5%)

La corrección del Nasdaq 100 continúa frenando el impulso alcista reciente e incluso llegó a testear la importante zona de soporte marcada por la EMA de 50 sesiones, aunque las caídas se revirtieron en gran parte justo antes de la apertura del mercado al contado.

A largo plazo, los soportes clave siguen siendo las EMAs de 50 y 100 sesiones, que históricamente han frenado retrocesos locales. En cuanto a resistencias, la atención vuelve a los máximos históricos recientes, donde se ha formado un posible doble techo tras los retrocesos de los últimos dos días.

Precio del Nasdaq 100 en temporalidad diaria

Fuente: xStation5

Información de mercado

Apple inicia 2026 con su mejor trimestre de la historia

La compañía no solo bate récords de ventas, sino que redefine su estrategia de crecimiento, apoyándose en la combinación de hardware potente, servicios de alto margen y un enfoque evolutivo de la inteligencia artificial. Aunque Apple ha sido criticada por “perderse” el rally inicial de la IA, no se descarta que esta espera le permita evitar los enormes costes asumidos por Alphabet, Meta o Microsoft.

Principales métricas financieras de los resultados de Apple del primer trimestre

Ingresos totales: 143.800 millones USD (+16% a/a) – récord histórico

iPhone: 85.300 millones USD (+23,3% a/a) – regreso del superciclo

Servicios: 30.000 millones USD (+14% a/a) – nuevo récord, margen bruto del 76,5%

Beneficio neto: 42.100 millones USD (BPA 2,84 USD, +19% a/a)

Margen bruto total: 48,2% – por encima del rango previsto

Base instalada: más de 2.500 millones de dispositivos activos

Retorno al accionista: 32.000 millones USD en un solo trimestre

Guía Q2: crecimiento de ingresos del 13–16% a/a, margen del 48–49%

Resultados de American Express

American Express publicó resultados en línea con las expectativas.

BPA: 3,53 USD (vs. 3,54 USD esperado)

Ingresos: 18.980 millones USD (+9% a/a), ligeramente por encima de lo previsto

El crecimiento se apoyó en mayor gasto de clientes, aumento del ingreso neto por intereses y sólido avance en comisiones.

Fuente: xStation

Resultados de Chevron

Los beneficios cayeron, pero superaron expectativas gracias a recortes de costes y mejoras operativas en un entorno de precios del crudo más bajos.

BPA ajustado: 1,52 USD (vs. 1,45 USD esperado; 2,06 USD hace un año)

Upstream: beneficio de 3.000 millones USD (‑30% a/a)

Downstream: beneficio de 823 millones USD (vs. pérdida de 248 millones USD hace un año)

Chevron destacó un sólido rendimiento en Kazajistán, la Cuenca Pérmica y el Golfo de México, y señaló el potencial a largo plazo de Venezuela.

Resultados de Exxon Mobil

Exxon superó expectativas con un BPA de 1,71 USD (vs. 1,68 USD esperado), apoyado por producción de bajo coste en la Cuenca Pérmica y Guyana.

En 2025: