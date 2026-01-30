-
Wall Street arranca la sesión con caídas generalizadas.
-
El PPI sorprende al alza en todas sus métricas, reavivando temores inflacionarios.
-
Apple publica el mejor trimestre de su historia, con ingresos récord y un superciclo del iPhone que impulsa el crecimiento.
-
China autoriza a grandes tecnológicas a comprar chips Nvidia H200.
-
Wall Street arranca la sesión con caídas generalizadas.
-
El PPI sorprende al alza en todas sus métricas, reavivando temores inflacionarios.
-
Apple publica el mejor trimestre de su historia, con ingresos récord y un superciclo del iPhone que impulsa el crecimiento.
-
China autoriza a grandes tecnológicas a comprar chips Nvidia H200.
La última sesión de la semana en la bolsa estadounidense comienza con un tono relativamente débil. El Nasdaq cae un 0,6%, el S&P 500 retrocede un 0,4% y el Russell 2000 pierde casi un 0,8%. Los inversores centran su atención en los resultados trimestrales, los datos macro y la designación de Kevin Warsh como nuevo presidente de la Reserva Federal.
Noticias macro
El presidente Trump anunció su intención de nominar a Kevin Warsh como nuevo presidente de la Fed, lo que fortaleció al dólar y provocó caídas en los precios del oro y la plata. Trump y los demócratas del Senado alcanzaron un acuerdo para financiar al gobierno antes del inminente plazo que podría desencadenar un cierre, aunque el presidente de la Cámara, Johnson, admitió que no hay garantías de evitarlo.
China planea emitir 29.000 millones de dólares en bonos para recapitalizar a sus mayores aseguradoras, y el regulador ha permitido a grandes tecnológicas —incluidas DeepSeek, ByteDance y Alibaba— comprar chips Nvidia H200.
Datos del PPI
- PPI final EE. UU. (m/m) diciembre: 0,5% (previsión 0,2%; previo 0,2%)
- PPI final (y/y): 3,0% (previsión 2,8%; previo 3,0%)
- PPI ex alimentos y energía (m/m): 0,7% (previsión 0,2%; previo 0,0%)
- PPI ex alimentos y energía (y/y): 3,3% (previsión 2,9%; previo 3,0%)
- PPI ex alimentos, energía y comercio (m/m): 0,4% (previsión 0,3%; previo 0,2%)
- PPI ex alimentos, energía y comercio (y/y): 3,5% (previsión 3,4%; previo 3,5%)
La corrección del Nasdaq 100 continúa frenando el impulso alcista reciente e incluso llegó a testear la importante zona de soporte marcada por la EMA de 50 sesiones, aunque las caídas se revirtieron en gran parte justo antes de la apertura del mercado al contado.
A largo plazo, los soportes clave siguen siendo las EMAs de 50 y 100 sesiones, que históricamente han frenado retrocesos locales. En cuanto a resistencias, la atención vuelve a los máximos históricos recientes, donde se ha formado un posible doble techo tras los retrocesos de los últimos dos días.
Precio del Nasdaq 100 en temporalidad diaria
Fuente: xStation5
Fuente: xStation5
Información de mercado
Apple inicia 2026 con su mejor trimestre de la historia
La compañía no solo bate récords de ventas, sino que redefine su estrategia de crecimiento, apoyándose en la combinación de hardware potente, servicios de alto margen y un enfoque evolutivo de la inteligencia artificial. Aunque Apple ha sido criticada por “perderse” el rally inicial de la IA, no se descarta que esta espera le permita evitar los enormes costes asumidos por Alphabet, Meta o Microsoft.
Principales métricas financieras de los resultados de Apple del primer trimestre
-
Ingresos totales: 143.800 millones USD (+16% a/a) – récord histórico
-
iPhone: 85.300 millones USD (+23,3% a/a) – regreso del superciclo
-
Servicios: 30.000 millones USD (+14% a/a) – nuevo récord, margen bruto del 76,5%
-
Beneficio neto: 42.100 millones USD (BPA 2,84 USD, +19% a/a)
-
Margen bruto total: 48,2% – por encima del rango previsto
-
Base instalada: más de 2.500 millones de dispositivos activos
-
Retorno al accionista: 32.000 millones USD en un solo trimestre
-
Guía Q2: crecimiento de ingresos del 13–16% a/a, margen del 48–49%
Resultados de American Express
American Express publicó resultados en línea con las expectativas.
-
BPA: 3,53 USD (vs. 3,54 USD esperado)
-
Ingresos: 18.980 millones USD (+9% a/a), ligeramente por encima de lo previsto
El crecimiento se apoyó en mayor gasto de clientes, aumento del ingreso neto por intereses y sólido avance en comisiones.
Fuente: xStation
Resultados de Chevron
Los beneficios cayeron, pero superaron expectativas gracias a recortes de costes y mejoras operativas en un entorno de precios del crudo más bajos.
-
BPA ajustado: 1,52 USD (vs. 1,45 USD esperado; 2,06 USD hace un año)
-
Upstream: beneficio de 3.000 millones USD (‑30% a/a)
-
Downstream: beneficio de 823 millones USD (vs. pérdida de 248 millones USD hace un año)
Chevron destacó un sólido rendimiento en Kazajistán, la Cuenca Pérmica y el Golfo de México, y señaló el potencial a largo plazo de Venezuela.
Resultados de Exxon Mobil
Exxon superó expectativas con un BPA de 1,71 USD (vs. 1,68 USD esperado), apoyado por producción de bajo coste en la Cuenca Pérmica y Guyana.
En 2025:
-
Dividendos pagados: 17.200 millones USD
-
Recompras: 20.000 millones USD (mismo plan para 2026)
-
Capex: 29.000 millones USD (27–29.000 millones previstos para 2026)
El Ibex 35 apunta a los 17.900 puntos
El precio de la plata se desploma un 15%. ¿Qué está pasando?
La bolsa hoy: El precio del oro retrocede un 4%
Freno del Ibex 35 en una sesión marcada por Wall Street
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.