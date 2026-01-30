El precio de la plata se desploma un 15%. ¿Qué está pasando?

El precio de la plata retrocede un 15% intradía en un movimiento bajista explicado por una toma de beneficios masiva y un giro macroeconómico (dólar algo más fuerte, ajustes en expectativas de tipos). A esto se suma un mercado muy apalancado que está agudizando la corrección. La geopolítica sigue siendo alcista para la plata de fondo, pero a corto plazo pesa más la recogida de beneficios tras los nuevos máximos históricos después de un rally eufórico. El mercado llegó esta semana a niveles de sobrecompra por técnico

Rally en el precio de la plata

Hasta hoy, la plata acumulaba subidas del 60% "year-to-date" en 2026 con máximos históricos que han alcanzado los 120 dólares la onza esta misma semana. Este movimiento parabólico del mes de enero tenía implícito un fuerte apalancamiento y una concentración de posiciones largas especulativas. El incremento de márgenes en los futuros ha agravado el movimiento a la baja.

Tras descontar un escenario muy dovish de la Fed, sin bajadas de tipos hasta el mes de julio, cualquier matiz menos acomodaticio o inesperado enfría el escenario que ha impulsado el precio de la plata. La expectativa de que Trump va a anunciar en unas horas a Kevin Warsh como nuevo presidente de la Reserva Federal, tras el fin del mandato de Powell, está provocando un cambio en las expectativas futuras sobre política monetaria.

Otra causa de esta corrección se atribuye a un rebote del dólar desde mínimos de cuatro años, lo que encarece los metales para compradores no estadounidenses y frena la demanda marginal. Además, el mercado de la plata es más pequeño que el del oro, de modo que entradas y salidas de capital especulativo tienen un impacto mucho más notable en el precio.

El oro también retrocede desde sus propios máximos históricos, lo que sugiere un ajuste de conjunto en los metales preciosos tras un periodo muy intenso de compras como refugio. También se han producido ventas en otros metales como níquel, paladio o platino, lo que apunta a una rotación parcial en el mercado de commodities en un volátil arranque de año.

Esta fase de corrección que ha limpiado cierto posicionamiento especulativo podría consolidar el precio de la plata en los 95 dólares por onza, un nivel que no se encuentra sobrevalorado por análisis técnico como ocurría con los máximos a los que se llegó con el inicio de la semana. A largo plazo, las tensiones geopolíticas (Estados Unidos–Irán, dudas sobre el nuevo orden mundial, imposición de nuevos aranceles...) pueden servir de base para sostener la demanda de activos refugio.

¿Cómo invertir en plata?

Dentro de nuestra oferta de ETFs, disponemos de diversas opciones que nos permitirán replicar el precio de la plata como el XAD6.DE.