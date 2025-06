La evolución del par EUR/USD, que mide la relación entre el euro y el dólar estadounidense, es un indicador clave que influye tanto en los mercados bursátiles europeos como en los estadounidenses. Su movimiento refleja no solo la política monetaria de ambos bloques, sino también expectativas de crecimiento, inflación y flujo de capital. La fortaleza del EUR/USD beneficia a las bolsas estadounidenses por el canal de divisa, mientras puede perjudicar a los valores europeos más expuestos a exportaciones. La bajada de tipos en Europa tiende inicialmente a debilitar el euro, lo que, paradójicamente, podría dar cierto respiro a las acciones europeas. ¿Qué podemos esperar? Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil ¿Cómo impacta el EUR/USD en las acciones? Cuando el EUR/USD sube, significa que el euro se está fortaleciendo frente al dólar. Este movimiento tiene dos implicaciones directas: En primer lugar, para las acciones españolas (y europeas en general), un euro fuerte encarece las exportaciones, restando competitividad a las empresas exportadoras del Ibex 35. Esto puede presionar a la baja los beneficios y, por ende, las valoraciones bursátiles. Sin embargo, también reduce los costes de importación, lo cual puede favorecer a sectores más dependientes de insumos exteriores.

Esto puede presionar a la baja los beneficios y, por ende, las valoraciones bursátiles. Sin embargo, también reduce los costes de importación, lo cual puede favorecer a sectores más dependientes de insumos exteriores. Por otro lado, para las acciones americanas, un dólar más débil beneficia a las grandes multinacionales del S&P 500, que generan una parte sustancial de sus ingresos fuera de Estados Unidos. Las ventas extranjeras se convierten a dólares más baratos, impulsando beneficios y favoreciendo la cotización. Además, un dólar débil tiende a estimular la demanda de la renta variable. No obstante, a este escenario es necesario sumarle un matiz: los aranceles de Donald Trump. Como ya se ha mencionado, un encarecimiento del euro favorece las importaciones a Europa (es más barato comprarlo fuera), y las exportaciones de Estados Unidos. No obstante, las trabas arancelarias y la guerra comercial puede tener un efecto directo en este comportamiento habitual en este escenario.



