Reestructuración estratégica y metas de rentabilidad: La operación se erige como la adquisición más relevante bajo la presidencia de Ana Botín para reforzar la solidez de los resultados del grupo, fijando como objetivo alcanzar un rendimiento sobre el capital tangible (RoTE) del 18% en EE. UU. para 2028 en un ejercicio en el que la acción se revaloriza un 19%.

Cierre de la compra y consolidación en el 'top 10' de EE. UU.: Santander ha culminado la adquisición de Webster Financial por 12.200 millones de dólares tras recibir las aprobaciones regulatorias y realizar una ampliación de capital del 2,24%, lo que le convierte en el décimo banco por banca minorista en el país y equilibra su ratio de préstamos sobre depósitos cerca del 100%.

Aunque las acciones de Santander no estén reaccionando, la entidad ha completado este jueves la adquisición del banco estadounidense Webster Financial, que se firmó por 12.200 millones de dólares. ¿Y ahora qué?

Santander amplía su presencia en Estados Unidos

Con el cierre definitivo de esta transacción, apenas seis meses después de su anuncio, Santander consolida su presencia en el mercado norteamericano y se convierte en el décimo banco por volumen de banca minorista en Estados Unidos.

La operación se ha culminado tras recibir la autorización sin objeciones de la Reserva Federal estadounidense y del Banco Central Europeo. Para financiar el canje de títulos acordado, el banco ha ejecutado una ampliación de capital del 2,24% por un importe efectivo de casi 3.560 millones de euros mediante la emisión de 329,8 millones de nuevas acciones.

En el plano operativo, John Ciulla, hasta ahora consejero delegado de Webster, asumirá la dirección ejecutiva de Santander Bank N.A., la filial norteamericana en la que se integrará la mayor parte de la actividad adquirida. La incorporación de la franquicia de Webster en Connecticut y Nueva Inglaterra reforzará sustancialmente la captación de depósitos, situando la ratio de préstamos sobre depósitos del grupo en EE. UU. cerca del 100% y reduciendo significativamente sus costes de financiación.

Con este movimiento, el equipo directivo prevé que la integración contribuya a elevar el rendimiento sobre el capital tangible (RoTE) de la filial estadounidense hasta el 18% para el año 2028. A corto plazo, las cuentas y productos bancarios de ambas entidades seguirán funcionando con total normalidad, garantizando además el uso cruzado e inmediato de la red de cajeros para todos los clientes.

La reestructuración de Santander toma forma

Esta compra representa el hito corporativo más ambicioso liderado por Ana Botín desde que asumió la presidencia de la entidad y se enmarca en la reestructuración geográfica del grupo, tras la reciente venta de su filial en Polonia y la integración de TSB en el Reino Unido.

De hecho, es un movimiento que pensamos que es positivo. Aunque pueda ser un mercado más maduro que Latinoamérica, aporta mucha más solidez a los resultados del grupo.

Las acciones de Santander suben un 19% en lo que va de 2026.

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