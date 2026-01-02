A lo largo de las distintas economías mundiales, se puede encontrar una amplia variedad de empresas que han dado el salto al mercado bursátil. Solo en España, se calcula que hay más de 2.000 cotizadas, aunque solo un selecto grupo puede presumir de formar parte del índice de referencia del país: el Ibex-35. Este indicador está compuesto por las 35 cotizadas más importantes del país
, entre las que se encuentran algunas de gran relevancia tanto a nivel nacional como internacional. Entre ellas, una de las más destacadas es el Banco Santander, uno de los mayores bancos de España y la eurozona
. Fundado en el siglo XIX, este banco ha ido creciendo con el paso de los años hasta convertirse no solo en un referente dentro del mundo empresarial español, sino también en una alternativa de gran interés para aquellos inversores interesados en comprar acciones del sector bancario.
¿Qué es el Banco Santander?
El Banco Santander es uno de los tres grandes bancos de España
, junto a BBVA
y Caixabank
, y una de las entidades más destacadas a escala mundial. Especializado en banca minorista, esta entidad presta servicio a millones de usuarios repartidos en regiones clave a nivel global, como Europa, Norteamérica o Sudamérica. Fundado en mayo de 1857, los orígenes del Banco Santander están ligados al comercio entre el puerto de Santander, Europa e Iberoamérica, aunque con el paso de los años ha ido ampliando su ámbito de actuación gracias a una sólida estrategia de fusiones y adquisiciones que le ha permitido incrementar progresivamente su presencia internacional
.
Esta estrategia arrancó a mediados de 1900, después de que el Banco trasladase su sede oficial desde Santander a Madrid. En concreto, la primera compra que la entidad efectuó fue la de su antiguo rival en la ciudad de Santander: el Banco Mercantil, que pasó a formar parte del Banco Santander en 1946. Tras esta primera adquisición, la entidad se hizo con el Banco del Hogar Argentino en 1963, obteniendo así su primera filial en Latinoamérica, y dos años después fundó, junto al Bank of America, el Banco Intercontinental Español, conocido actualmente como Bankinter, quien actualmente opera de forma independiente.
En la década de los 70 y los 80, el Banco Santander amplió su presencia en América Latina con la adquisición del First National Bank de Puerto Rico en 1976 y del Banco Español-Chile en 1982. En esta época, además, el banco también reforzó su presencia en Europa tras comprar la entidad alemana CC-Bank, una participación en el Banco de Comercio e Industria en Portugal y firmar una alianza con The Royal Bank of Scotland. Aun así, los grandes movimientos que elevarían al banco dentro del sector bancario no se producirían hasta la década de los 90, cuando el Banco Santander compró Banesto (conocido anteriormente como Banco Español de Crédito) en 1994 y se fusionó con BCH en 1999, firmando la primera gran fusión bancaria de la Europa del euro y consolidándose como la mayor entidad de España
. En los próximos años, la entidad siguió haciéndose con otros bancos, como el grupo financiero Totta y Açores, Crédito Predial, el Grupo Banespa, Finconsumo, Alliance & Leicester, Bradford & Bingley o Sovereign, entre otros muchos.
Actualmente, los principales mercados del Banco Santander son España, Reino Unido, Portugal y Polonia, en Europa; Estados Unidos y México, en Norteamérica; y Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, Chile y Perú, en América del Sur. En total, el Banco cuenta con más de 160 millones de clientes y con más de tres millones de accionistas.
El Banco Santander en Bolsa: ¿dónde cotiza y cuándo entró en el mercado de valores?
El Banco Santander es una de las mayores entidades del mundo, por lo que no solo cotiza en Bolsa, sino que también está presente en algunos de los índices bursátiles
más destacados a escala global. En concreto, las acciones del Banco Santander cotizan en el mercado continuo de España, México y Varsovia (Polonia), así como en Nueva York (Estados Unidos), donde cotizan como ADR, y en Londres (Reino Unido), donde lo hacen como CDI. Asimismo, el Banco forma parte del Ibex-35 desde el momento de fundación del selectivo
, en 1992, así como del Euro Stoxx 50 o el EURO STOXX Banks, entre muchos otros.
¿Cuáles han sido los últimos resultados del Banco Santander?
Al ser una de las principales entidades financieras a escala mundial, las publicaciones trimestrales de los resultados del Banco Santander causan gran expectación entre los inversores. Esta entidad se posiciona con fortaleza dentro del mercado y a lo largo de su historia ha firmado grandes resultados con altos volúmenes de ingresos y beneficios. En este marco, tras la pandemia el Banco Santander ha conseguido batir sus propios récords
, al registrar un destacado aumento en sus beneficios que le ha permitido situarse por encima de los 10.000 millones de euros.
En concreto, el Banco Santander cerró el ejercicio de 2022 con un nuevo máximo histórico al alcanzar los 9.605 millones de euros de beneficios. Esta cifra supuso un aumento del 18,2% con respecto a 2021, año en el que la entidad superó el bache de pérdidas de 2020 al alcanzar los 8.124 millones de euros de beneficio, y batió el récord de 9.060 millones obtenido en 2007. Un año después, no obstante, la entidad volvería a pulverizar sus máximos y firmaría unos resultados históricos al registrar un crecimiento de más del 15%
y conseguir 11.076 millones de euros de beneficio. Los últimos resultados del banco, correspondientes al segundo trimestre del año, apuntan a un aumento de sus beneficios del 20,1% en comparación con el mismo periodo del año anterior, al registrar un total de 3.207 millones de euros.
¿Cómo comprar acciones del Banco Santander en XTB?
Comprar acciones del Banco Santander en XTB es muy sencillo. Solo tienes que abrirte una cuenta, entrar en tu App o plataforma de ordenador, ir al apartado de acciones de España y seleccionar el nombre de Banco Santander (o el ticker SAN1.ES). Tras esto, debes seleccionar el número de acciones que deseas comprar o introducir el importe que deseas invertir
. Como es natural, para poder procesar la compra habrá que valorar tanto el capital disponible en tu cuenta de XTB como el precio al que cotizan las acciones del Banco Santander.
Comprar acciones de Banco Santander con XTB no conlleva ningún coste de transacción para los primeros 100.000 euros al mes que se inviertan
. Superado este importe, el coste será de 0,2%, con un mínimo de 10 euros. En cuanto a comisiones de custodia, los usuarios no tendrán que asumir ningún coste siempre y cuando el total de su cartera sea 250.000 euros o menos, lo que puede resultar de interés para aquellos inversores que miren a largo plazo.
En cuanto a las comisiones de tipo de cambio, es importante saber que las acciones del Banco Santander, como todos los títulos del mercado continuo de España, cotizan en euros. Por tanto, si tu cuenta de XTB está en euros, no pagarás comisiones de tipo de cambio.
¿Cuál es el precio de las acciones del Banco Santander?
Como ocurre con cualquier otro tipo de inversión, a la hora de comprar acciones del Banco Santander es importante conocer su precio y seguir con atención los cambios que en él se produzcan
. Actualmente, el precio de las acciones del Santander se sitúa por encima de los cuatro euros por título, aunque este coste ha ido fluctuando con el paso de los años. De hecho, antes de la crisis financiera de 2008, el precio de los títulos de la entidad llegó a cercar los 14 euros, una cifra que se ha reducido considerablemente con el paso de los años, especialmente durante los años más duros de la crisis del euro. Antes de invertir en esta entidad, por tanto, se debe tener en cuenta que este importe fluctúa de forma diaria en función de los movimientos de los mercados y de las expectativas que los inversores tengan sobre el banco
, por lo que es importante consultarlo antes de realizar cualquier tipo de operación.
¿Reparte dividendos el Banco Santander?
A la hora de comprar acciones, es habitual preguntarse si la entidad emisora de los títulos reparte dividendos
entre sus accionistas. En el caso del Banco Santander, es habitual que los accionistas se beneficien del pago de dividendos
. De hecho, la entidad incluso emitió dividendos en 2020, año en el que marcó unas pérdidas históricas y en que pagó 2,75 céntimos de euro por acción a sus accionistas, el máximo permitido entonces por el Banco Central Europeo.