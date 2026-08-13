Las acciones de Santander suben con fuerza en la sesión de hoy. ¿Qué les ha llevado hasta aquí?

Efecto multiplicador de las recompras de acciones: El Beneficio Por Acción (BPA) ha crecido a mayor ritmo que el beneficio neto gracias a los programas de recompra, multiplicándose por 2,2 veces al pasar de 0,272 € en el 1S 2022 a 0,60 € en el 1S 2026 (+21,9% anualizado).

Fuerte crecimiento del beneficio neto: La entidad registra un sólido desempeño operativo en el primer semestre de 2026, respaldado por un crecimiento anualizado del beneficio neto del 16,4% en los últimos cuatro años (subiendo al 19,6% al comparar con el periodo previo a las alzas de tipos del BCE).

Liderazgo bursátil y rumbo a máximos de 2008: El sector bancario lidera las subidas del Ibex 35 impulsado por Banco Santander, cuyas acciones suben casi un 2% en la jornada, acumulan un +27% en lo que va de 2026 y cotizan cerca de sus niveles de 2008 (por encima de los 14 €).

Los repuntes del sector bancario español en la sesión de hoy están liderando al selectivo español en las subidas de hoy. Pero hay una entidad que podemos señalar: Santander. Las acciones de Santander repuntan casi un 2% y cada vez se acercan más a sus máximos del 2008.

Las acciones de Santander están de dulce

Las acciones de Santander suben casi un 2% en la jornada de hoy. Además, ya están cerca de alcanzar los niveles del 2008, por encima de los 14€.

Lo cierto es que además del optimismo generalizado por el sector, la compañía consiguió en sus últimos resultados un gran hito. Hablamos de su beneficio por acción, una variable clave para las acciones de Santander y cualquiera compañía.

El beneficio por acción (BPA) del primer semestre de este año fue de 0,6€, mientras que el del primer semestre del 2022 fue de 0,272€. Es decir, en 4 años el beneficio por acción se ha multiplicado por 2,2 veces, mientras que el beneficio neto lo ha hecho en unas 1,8 veces. Esta diferencia es el resultado de los programas de recompras de acciones de la compañía, aunque también tenemos que señalar que el crecimiento del beneficio neto es muy importante.

En concreto, hablamos de un crecimiento anualizado del beneficio neto del 16,4%, mientras que el BPA lo ha hecho en un 21,9% anualizado. Estas magnitudes resaltan por el tamaño que el banco ya tenía. De hecho, si echamos la vista un año atrás, cuando todavía no se habían empezado a producir las subidas de tipos de interés por parte del BCE, el beneficio neto ha crecido en un 19,6% anualizado y el BPA en un 25%.

El primer semestre de este 2026 fue muy bueno para Santander y los inversores siguen apostando por el sector. Los múltiplos son elevados, pero la realidad es que los bancos están cumpliendo.

Las acciones de Santander suben un 27% en este 2026.

¿Cómo comprar acciones de Santander?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Santander (SAN1.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.