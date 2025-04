¿Cómo proteger nuestro dinero ante la inflación?

Aunque la inflación se está moderando y ya se acerca a los niveles objetivos del 2% del BCE (en España, la inflación de marzo se situó en un 2,2%, según los últimos datos), no debemos olvidar que sigue teniendo un impacto directo en nuestras finanzas. Como ahorradores e inversores, tenemos que tratar de no perder poder adquisitivo y XTB ofrece herramientas sólidas para ello. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil ¿De verdad afecta tanto la inflación a nuestros ahorros? En los últimos años la inflación ha estado en niveles muy elevados, lo que ha dañado nuestro poder adquisitivo. Tanto es así que 10.000 euros ahorrados a finales del 2020 se habrían convertido en 8.326 euros a finales del 2024, ajustados por la inflación. Esto supone una importante pérdida de poder adquisitivo, con algunos años incluso con repuntes de la inflación superiores al 8%. En concreto, en el 2021 habríamos perdido unos 310 euros de poder adquisitivo, mientras que para finales del 2022, la pérdida sería de 1.224 euros desde finales del 2020. Esta pérdida se va incrementando año a año, hasta que la pérdida de poder adquisitivo al final del 2024 habría sido de 1.674€ de unos ahorros de 10.000 euros. ¿Qué solución tenemos para combatir a la inflación? Además de la inversión, ya sea en ETFs, planes de inversión, acciones y otros instrumentos, para combatir la inflación también puedes recibir intereses por el capital no invertido de tu Cuenta de Inversión. Como podemos ver en la tabla superior, la pérdida de poder adquisitivo de los últimos 4 años alcanzó el 16,74%. Sin embargo, ese impacto se podría haber paliado recibiendo intereses sobre tu capital. Como vemos en el ejemplo, una remuneración del 2% ya habría reducido la pérdida de poder adquisitivo hasta el 9,55%, mientras que una remuneración del 3,5% habría reducido esta pérdida hasta el 3,85%. Cuenta de Inversión de XTB** En XTB, nuestros clientes pueden obtener intereses por su capital no invertido en sus Cuentas de Inversión. En concreto, en la actualidad ofrecemos un interés anual del 3,5% sobre el capital no invertido durante los 90 primeros días tras la apertura, y de un 1,25% una vez transcurrido este tiempo. Este tipo de interés se calcula diariamente y se abona mensualmente, en los cinco primeros días hábiles del mes siguiente. Para disfrutar de estos intereses, solo necesitas ser Cliente, ya que se aplicarán de forma directa sobre el capital no invertido de tu Cuenta de Inversión. Además, no hay un saldo mínimo o máximo para percibir estos beneficios, por lo que, independientemente de cuál sea tu capital, los obtendrás. Los fondos depositados en tu cuenta de XTB estarán completamente protegidos por el Fondo de Garantía de Depósitos que, en caso de insolvencia, garantiza 100.000 euros por cliente. * Los datos mostrados en la tabla se han calculado teniendo en cuenta los tipos de interés (TAE) aplicados a lo largo de cada año. ** Tu cuenta con XTB está asociada a una cuenta bancaria tradicional que está abierta en J.P. Morgan SE, un banco que actúa bajo la legislación alemana, autorizado como una entidad de crédito por la Autoridad de Supervisión Financiera Federal (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) y supervisado conjuntamente por BaFin, el Banco Central de Alemania (Deutsche Bundesbank) y el Banco Central Europeo (BCE). J.P. Morgan SE es una empresa europea registrada en Fráncfort del Meno, Alemania.

