¿Cómo serán los resultados de Neinor Homes?

Neinor Homes ha lanzado un documento previo a sus resultados del 2025 en el que explica de manera muy general como han sido sus cifras, lo que parece que ha gustado al mercado, dado que sus acciones suben ligeramente a pesar de las caídas generalizadas de la bolsa.

Neinor aumenta sus entregas

Una gran noticia para los accionistas de Neinor es que la compañía ha conseguido un buen número de entregas en 2025, que era una de las variables que no terminaban de convencer al mercado. En ese sentido, se ha incrementado en más de un 20% con respecto al 2024, hasta llegar a las 2.900 unidades. Esto ha permitido que sus ingresos despunten en más de un 19% incluso recogiendo la banda baja del rango ofrecido de 600-700 millones de euros.

Por la parte negativa podemos ver como el EBITDA esperado no ha tenido un gran crecimiento, por lo que es posible que el aumento del coste de lo materiales esté lastrando a sus resultados.

En cualquier caso, la OPA sobre Aedas sigue avanzando y la compra a Castle Lake ya está ejecutada, por lo que ya impactará en su beneficio neto en el periodo presentado. De momento, estamos a la espera de conocer el folleto de la segunda OPA, que es de 24€ por acción.

Más allá de esto, no podemos hacer un análisis demasiado profundo porque la información dada ha sido muy escueta, por lo que habrá que esperar a la presentación de resultados a finales de febrero.

Las acciones de Neinor suben un 2% en este 2025.

