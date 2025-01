Conferencia de prensa del BCE

El Banco Central Europeo (BCE) ha reducido sus tipos de interés clave en 25 puntos básicos, en línea con las expectativas de los mercados. La presidenta del Consejo de Gobierno del BCE, Christine Lagarde, ha hablado en Frankfurt para justificar la decisión, comentar las perspectivas económicas y monetarias para la zona del euro y responder a las preguntas de los periodistas. Principales opiniones de Lagarde, del BCE El proceso de desinflación está bien encaminado, y las lecturas posteriores del IPCA se alinean con las proyecciones del BCE. Los precios aún se están ajustando a los cambios anteriores y se espera que la inflación llegue al objetivo a un ritmo constante. Lagarde confía en que la inflación volverá al objetivo del 2 por ciento en 2025.

La decisión de hoy fue unánime y no se consideró en absoluto un recorte de 50 puntos.

El crecimiento de los salarios sigue siendo moderado, y el aumento de los ingresos reales genera esperanzas de un aumento de la demanda y el gasto de los hogares. La confianza de los consumidores sigue siendo frágil y espera el impulso del crecimiento de los salarios reales. El mercado laboral se muestra sólido.

Aunque las tipos más bajas están empezando a facilitar el endeudamiento para las empresas y los hogares, las condiciones financieras siguen siendo restrictivas, ya que las subidas de los tipos anteriores todavía se están transmitiendo a la economía (por ejemplo, a través de la renovación de los préstamos).

La ​​economía de la zona del euro se estancó en el cuarto trimestre de 2024 y se prevé que siga siendo débil en el corto plazo. La industria manufacturera sigue contrayéndose, lo que se ve ligeramente contrarrestado por la expansión de los servicios. Lagarde se adhiere a la orientación de la Comisión Europea para impulsar la competitividad europea a través de cambios fiscales y estructurales.

Las fricciones en el comercio internacional son el principal factor de riesgo para la economía de la UE y la reducción de las exportaciones también podría obstaculizar el mercado laboral europeo. La inflación puede sorprender a la baja, si los riesgos geopolíticos tienen un impacto más fuerte de lo esperado en el gasto y la actividad empresarial en la UE.

