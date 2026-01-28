Conferencia de prensa del FOMC (EN VIVO) 🚨

28.01.2026 - Powell (FOMC): La tasa de desempleo se mantiene estable y la inflación se mantiene elevada.

La tasa actual es apropiada para mantener el doble mandato de baja inflación y preservación del mercado laboral.

La demanda laboral se ha suavizado claramente.

La situación del mercado inmobiliario es "débil".

La inflación se vio impulsada por los aranceles.

La desinflación fue liderada por el sector servicios.

La Reserva Federal está bien posicionada para cronometrar y evaluar su situación actual.

Las expectativas de inflación a largo plazo están alineadas con los objetivos de la Reserva Federal.

Las distorsiones del "cierre" se están desvaneciendo.

Las perspectivas de actividad económica han mejorado recientemente, lo que se espera que respalde el mercado laboral.

"La política puede ser ligeramente neutral o algo restrictiva".

"Hemos completado gran parte del proceso de normalización de la política".

"La mayor parte de la presión inflacionaria en la economía es efecto de los aranceles, y eso es positivo".

Existe tensión entre la inflación y el desempleo, pero "el riesgo a la baja ha disminuido". Jerome Powell se ha negado a comentar sobre los movimientos del dólar, así como sobre la participación política de la Reserva Federal.

