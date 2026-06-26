Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan se ubica por debajo de lo esperado

Conclusiones clave El Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan se ubicó ligeramente por debajo de lo esperado, aunque mejoró respecto a la lectura anterior.

se ubicó ligeramente por debajo de lo esperado, aunque mejoró respecto a la lectura anterior. Las expectativas de inflación permanecieron estables, con una moderación en el horizonte de cinco años y sin cambios en la proyección a un año.

permanecieron estables, con una moderación en el horizonte de cinco años y sin cambios en la proyección a un año. Los datos de inventarios mostraron una desaceleración, mientras que la balanza comercial de bienes registró un déficit significativamente mayor al previsto.

Confianza del consumidor e expectativas de inflación de la Universidad de Michigan Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan: 49,5 (Pronóstico: 50,0 | Anterior: 48,9 )

(Pronóstico: | Anterior: ) Expectativas del Consumidor de la Universidad de Michigan: 50,7 (Pronóstico: 49,5 | Anterior: 49,3 )

(Pronóstico: | Anterior: ) Condiciones Actuales de la Universidad de Michigan: 47,7 (Pronóstico: 48,8 | Anterior: 48,4 )

(Pronóstico: | Anterior: ) Expectativas de inflación a 5 años de la Universidad de Michigan: 3,3% (Pronóstico: 3,3% | Anterior: 3,4% )

(Pronóstico: | Anterior: ) Expectativas de inflación a 1 año de la Universidad de Michigan: 4,6% (Pronóstico: 4,6% | Anterior: 4,6%) Otros datos económicos de EE.UU. Inventarios minoristas de EE.UU. excluyendo automóviles (preliminar), mensual: 0,4% (Anterior: 0,6% )

(Anterior: ) Inventarios mayoristas de EE.UU. (preliminar), mensual: 0,3% (Pronóstico: 0,4% | Anterior: 0,6% )

(Pronóstico: | Anterior: ) Balanza comercial anticipada de bienes de EE.UU.: -105.800 millones de dólares (Pronóstico: -85.000 millones de dólares | Anterior: -83.010 millones de dólares) Fuente: xStation5

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