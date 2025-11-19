Constellation Energy y Three Mile Island — Pasado y Futuro Nuclear

- Constellation Energy, ha recibido aprobación y financiación por un monto de mil millones de dólares
Uno de los operadores de centrales nucleares en EE. UU., Constellation Energy, ha recibido aprobación y financiación por un monto de mil millones de dólares para reactivar una de las centrales nucleares cerradas. Tras conocerse la noticia, la valoración de la compañía aumentó más de 5%.
Los estadounidenses se enfrentan cada vez más a un inminente crisis energética, y Washington está tomando medidas cada vez más drásticas para evitar fuertes subidas en los precios de la energía o incluso interrupciones en el suministro.
Los gigantes tecnológicos están construyendo centros de datos a un ritmo y escala sin precedentes, y la demanda energética está creciendo al mismo nivel. Centros de investigación, firmas de inversión e instituciones gubernamentales advierten de un crecimiento de la demanda de hasta tres dígitos, impulsado únicamente por la expansión de los data centers. La demanda también aumentará significativamente por la electrificación de vehículos y el mayor consumo de refrigeración y calefacción debido al cambio climático.
Las mayores carencias energéticas se prevén en Nueva Inglaterra y Texas, regiones donde se ubica la tristemente célebre planta de Three Mile Island, epicentro del mayor accidente nuclear en la historia de EE. UU.
Pronto, esta planta volverá a producir energía. Curiosamente, aunque su reactivación está financiada por el gobierno, toda la energía irá directamente a los centros de datos de Microsoft.
Las acciones recientes del gobierno sugieren varias conclusiones. Una de ellas es que la administración y los responsables de política empiezan a reconocer que sin electricidad barata es imposible competir con China, y que la única solución real al déficit energético creciente es la energía nuclear.
Esta percepción ya se refleja en las valoraciones bursátiles. Operadores de centrales, fabricantes de componentes e incluso mineras están registrando alzas de dos dígitos este año:
-
Cameco – YTD: +64%
-
BWX Technologies – YTD: +58%
-
GE Vernova – YTD: +77%
