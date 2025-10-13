Continúa el cierre del gobierno americano 📌

Conclusiones clave El informe del IPC americano, originalmente programado para este miércoles, se posterga hasta el 24 de octubre.

La publicación de datos macroeconómicos de Estados Unidos permanece suspendida debido al cierre gubernamental. Durante esta semana destacan los resultados corporativos en Estados Unidos. Por su parte, la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) ha anunciado que el informe del IPC, originalmente programado para este miércoles, se publicará el 24 de octubre. Todos los demás datos macroeconómicos publicados por la BLS permanecerán en suspenso hasta que el gobierno federal reanude sus operaciones con normalidad. Calendario de presentaciones trimestrales

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.