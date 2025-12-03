Continúa el enfrentamiento entre EE. UU. y Venezuela

La situación en Venezuela se ha intensificado hasta convertirse en uno de los puntos de mayor riesgo geopolítico en el hemisferio occidental. Estados Unidos refuerza su campaña contra el narcotráfico procedente de puertos venezolanos y la región del Caribe, destruyendo varias embarcaciones sospechosas en los últimos 2 meses. Washington presenta estas acciones como operaciones de "legítima defensa" y una extensión de su política antidrogas, mientras que el régimen de Nicolás Maduro denuncia una violación de la soberanía e intenta proyectar una imagen de "agresión externa" para reforzar la cohesión interna.

El gobierno estadounidense refuerza su presencia militar en el Caribe y cerca de la costa venezolana a nivel naval, aéreo y de inteligencia, y admite públicamente que "todas las opciones están sobre la mesa", incluyendo operaciones dirigidas en territorio venezolano contra infraestructura crítica vinculada al narcotráfico. Tal medida representaría un salto cualitativo en la confrontación con Caracas, con el riesgo de incidentes con las fuerzas venezolanas, respuestas asimétricas contra los intereses estadounidenses y europeos en la región y posibles impactos en los flujos de exportación de petróleo si los activos energéticos se ven afectados directa o indirectamente.

Para las empresas del sector energético, la atención se centra principalmente en Chevron, con una revalorización del 2,93% en lo que va de año, siendo la única empresa estadounidense que mantiene operaciones significativas en el país en asociación con la estatal PDVSA. Por lo tanto, cualquier deterioro adicional del panorama político, ya sea por sanciones o incidentes militares, podría obligar a la reducción o suspensión de proyectos, limitando así la capacidad de producción incremental de Venezuela y, en última instancia, afectando las perspectivas de flujos de caja futuros asociados a estos activos.

En el contexto de la OPEP+, Venezuela ya no es un productor importante en términos de volumen efectivo, pero sigue siendo un miembro políticamente relevante con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Su incapacidad para recuperar rápidamente niveles de producción cercanos a los históricos, debido a razones técnicas y sancionatorias, significa que la organización pierde parte de su margen de seguridad en términos de suministro de crudo, lo que podría ayudar a mitigar los shocks de oferta. Por lo tanto, cualquier evento que reduzca aún más la ya limitada producción venezolana tiende a reforzar las primas de riesgo en el mercado petrolero y a aumentar la importancia de otros productores dentro del cártel para lograr la estabilización de precios. Sin embargo, no debemos olvidar que la producción venezolana ronda actualmente los 800 millones de barriles por día (mbd), ya que Estados Unidos ha reducido las compras a alrededor de 100 mbd.

Fuente : OPEC

Con el aumento de las tensiones se producen momentos de mayor volatilidad. En este contexto, el precio del petróleo continúa su tendencia a la baja, lastrando así a la principal empresa norteamericana con exposición al mercado venezolano.

Cotización de Chevron

Fuente : Plataforma de XTB

Chevron (CVX.US) es la principal empresa americana con exposición al mercado petrolero venezolano.