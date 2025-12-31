- Las acciones de Santander superan al resto de entidades
- BBVA le ha seguido de cerca
- Las acciones de Santander superan al resto de entidades
- BBVA le ha seguido de cerca
Dentro del gran rally que ha vivido la banca española en este 2025, la entidad que más ha destacado ha sido Santander, cuyas acciones han subido más de un 120%. Sin embargo, ¿tiene sentido que esto haya sido así?
Las acciones de Santander brillan dentro del sector bancario
Las acciones del Banco Santander han conseguido el hito de ser las que más suben en este 2025. En concreto, los repuntes han sido de más del 120%, a pesar de que hay varias variables que podrían presagiar una gran ralentización de las cifras del sector en 2026. En cualquier caso, si nos centramos en Santander, podemos ver cómo este mejor desempeño en bolsa ha sido el reflejo de un mejor comportamiento operativo.
Si bien el sector acumula dos trimestres consecutivos de caídas interanuales del beneficio neto, del 0,1% en el segundo trimestre y del 0,5% en el tercero, Santander ha conseguido desmarcarse. En el segundo trimestre del año consiguió incrementar su beneficio neto en un 7%, la mayor tasa del sector, en parte debido a que el margen de intereses tan solo cayó un 1,2% interanual. Este descenso fue el menor del resto de entidades y la diversificación geográfica ayudó también a paliar la debilidad en España a nivel general. Por otro lado, el tercer trimestre también fue mejor para Santander, con un incremento del beneficio neto del 7,8%.
Por tanto, podemos decir que Santander, junto con BBVA, han tenido los mejores desempeños del 2025 tanto en términos operativos como bursátiles.
Las acciones del Banco Santander suben más de un 120% en este 2025.
¿Cómo comprar acciones del Banco Santander?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones del Banco Santander (SAN1.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
El Ibex 35 arranca el 2026 con subidas y buscando nuevos máximos
De Redeia a Iberdrola: calendario de los primeros dividendos del 2026
Tesis del mes: ¿Cuál es el techo del Ibex 35?
El Nasdaq 100 cae ligeramente
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.