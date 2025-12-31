Dentro del gran rally que ha vivido la banca española en este 2025, la entidad que más ha destacado ha sido Santander, cuyas acciones han subido más de un 120%. Sin embargo, ¿tiene sentido que esto haya sido así?

Las acciones de Santander brillan dentro del sector bancario

Las acciones del Banco Santander han conseguido el hito de ser las que más suben en este 2025. En concreto, los repuntes han sido de más del 120%, a pesar de que hay varias variables que podrían presagiar una gran ralentización de las cifras del sector en 2026. En cualquier caso, si nos centramos en Santander, podemos ver cómo este mejor desempeño en bolsa ha sido el reflejo de un mejor comportamiento operativo.

Si bien el sector acumula dos trimestres consecutivos de caídas interanuales del beneficio neto, del 0,1% en el segundo trimestre y del 0,5% en el tercero, Santander ha conseguido desmarcarse. En el segundo trimestre del año consiguió incrementar su beneficio neto en un 7%, la mayor tasa del sector, en parte debido a que el margen de intereses tan solo cayó un 1,2% interanual. Este descenso fue el menor del resto de entidades y la diversificación geográfica ayudó también a paliar la debilidad en España a nivel general. Por otro lado, el tercer trimestre también fue mejor para Santander, con un incremento del beneficio neto del 7,8%.

Por tanto, podemos decir que Santander, junto con BBVA, han tenido los mejores desempeños del 2025 tanto en términos operativos como bursátiles.

Las acciones del Banco Santander suben más de un 120% en este 2025.

Fuente: Plataforma de XTB

