El Ibex 35 empieza con caídas el último día del año

El Ibex 35 empieza el último día del año con suaves caídas de aproximadamente un 0,20%, al igual que el resto de índices que abren hoy a pesar del reducido calendario. Tras un año espectacular para el índice español, el día de hoy apenas tiene referencias y la mayor parte de valores del selectivo están cotizando a la baja.
Empresas que más suben del Ibex 35
Las utilities son de los pocos valores del Ibex 35 que están teniendo una jornada en positivo, después de un año en el que se han beneficiado por las subidas de los precios de la electricidad en nuestro país. En 2026 la comparativa será complicada, sobre todo si finalmente se alcanza la paz entre Rusia y Ucrania, lo que podría causar cierto descenso que en el caso de las empresas españolas del sector no debería ser demasiado acusado.
Empresas que más bajan del Ibex 35
Aunque la mayoría de acciones del Ibex 35 están cayendo en estos primeros compases de sesión, la realidad es que no hay grandes descensos. Mapfre está copando la parte baja de la tabla, con un castigo similar al de Grifols pero sin grandes novedades. Lo de hoy parece una ligera toma de beneficios de cara a ajustar la cartera para 2026. Hay que recordar a los inversores que hoy el mercado español estará abierto hasta las 14:00, por lo que la operativa se concentrará a lo largo de la mañana.
¿Cómo invertir en el Ibex 35?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
