CoreWeave: ¿avance decisivo o salvavidas?

CoreWeave es un operador de infraestructura cloud y distribuidor de software, ambos enfocados en inteligencia artificial. No es una marca tan grande o prestigiosa como los líderes de la revolución de la IA, pero aun así aparece regularmente en discusiones y noticias relacionadas con los mercados financieros y el auge de la IA.

Hoy es otro día en el que CoreWeave está en el centro de atención: sus acciones suben más de un 10% impulsadas por una ola de noticias positivas.

Meta ha firmado un acuerdo con CoreWeave para ampliar infraestructura por un valor de 21.000 millones de USD, lo que eleva el valor total de contratos entre ambas compañías a 35.000 millones de USD.

El mismo día, también se espera que Anthropic comience a cooperar con CoreWeave. Anthropic es uno de los líderes entre los desarrolladores de modelos de IA y ha ido ganando protagonismo tras una serie de errores de OpenAI y los propios avances que la compañía afirma haber logrado.

Pero surge la pregunta: ¿es este el inicio de una nueva etapa de crecimiento acelerado para una empresa prometedora, en la que el mercado está presenciando algo que aún no comprende completamente? ¿O no tiene relación con un crecimiento real?

La respuesta debe comenzar con los estados financieros y los reportes regulatorios de CoreWeave.

CoreWeave aumentó sus ingresos a 5.131 millones de USD desde 1.915 millones un año antes, un incremento del 168%. Se trata de un crecimiento impresionante, pero el panorama se ve deteriorado por el hecho de que este aumento fue prácticamente absorbido por costos tecnológicos, de infraestructura y administrativos, lo que llevó a que el beneficio operativo cayera a -46 millones de USD.

El gasto neto por intereses aumentó a 1.229 millones de USD desde 361 millones el año anterior, mientras que la pérdida neta alcanzó 1.167 millones de USD.

La compañía reporta un EBITDA ajustado de 3.093 millones de USD, pero la diferencia entre este y el beneficio contable se explica por una depreciación y amortización muy elevadas (2.454 millones de USD), así como por costos de compensación en acciones por 630 millones de USD. Estos puntos son especialmente relevantes considerando que CoreWeave reveló varias “debilidades en el control interno sobre la información financiera” en sus reportes ante la SEC.

Teniendo esto en cuenta, el spread de CDS a 5 años ha disminuido en los últimos meses, pero sigue por encima de 600 puntos básicos, frente a unos 300 pb hace pocos meses. Esto implica una probabilidad de default cercana al 10% anual y de 30–40% en un horizonte de 5 años.

En resumen, actualmente CoreWeave:

Destina más del 30% de sus ingresos al pago de intereses de deuda , mientras continúa asumiendo nuevos préstamos;

, mientras continúa asumiendo nuevos préstamos; Registra un crecimiento del gasto por intereses a un ritmo similar al de los ingresos;

Presenta un EBITDA ajustado positivo principalmente debido a la depreciación de activos sobre los cuales paga dichos intereses, con depreciación cercana a la mitad de los ingresos;

Basa su escenario de crecimiento en la cooperación con Anthropic y OpenAI, compañías que, a pesar de avances continuos, registran pérdidas crecientes año tras año.

Un análisis con escepticismo razonable sugiere que los grandes contratos, incluidos los de Anthropic, pueden parecer un intento de gestionar el sentimiento del mercado y respaldar a una empresa cuyos fundamentos financieros y modelo de negocio muestran debilidades significativas.

Si CoreWeave llegara a quebrar, podría convertirse en el “canario en la mina de carbón” de la revolución de la IA, alejando a los proveedores de capital de empresas como Anthropic y OpenAI, que cada vez necesitan más financiamiento.

Este es solo uno de los posibles escenarios del mercado. Sin embargo, independientemente de las declaraciones de la dirección y del sentimiento del mercado, los datos duros dejan más preguntas que respuestas.