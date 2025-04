CoreWeave, respaldada por Nvidia, enfrenta dificultades tras su salida a bolsa El proveedor de servicios en la nube con IA respaldado por Nvidia, CoreWeave, vio caer su acción casi un 8 % hasta los 36,90 USD este lunes, en su segundo día de cotización, lo que refleja un menor apetito de los inversionistas por proyectos relacionados con infraestructura de inteligencia artificial. El debut de la compañía en el Nasdaq, que había sido considerado un barómetro para las ofertas públicas iniciales (OPI) del sector tecnológico, estuvo muy por debajo de las expectativas iniciales. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Una OPI decepcionante a pesar del respaldo de NVIDIA La oferta pública inicial de CoreWeave recaudó inicialmente 1.500 millones de dólares mediante la venta de 37,5 millones de acciones a 40 USD cada una, una cifra considerablemente inferior a su objetivo original de 49 millones de acciones a entre 47 y 55 USD, lo que podría haber generado hasta 2.700 millones de dólares. La valoración de la empresa se redujo de 32.000 millones a 23.000 millones de dólares, lo cual, según el CEO Michael Intrator, refleja un contexto de “mayores vientos en contra del mercado”. Cabe destacar que el principal socio, NVIDIA, invirtió 250 millones de dólares para apoyar la OPI, con la mitad de los fondos provenientes de solo tres compradores. El analista Gil Luria, de DA Davidson, comentó que “el hecho de que NVIDIA tuviera que salvar la OPI en el último momento respalda nuestra visión de que CoreWeave parece un vehículo de propósito especial para NVIDIA, una estructura fuera de balance para convertir una inversión de 350 millones en un cliente de 10.000 millones de dólares”. Crecimiento significativo con importantes desafíos A pesar de reportar un extraordinario crecimiento de ingresos del 737 %, alcanzando 1.900 millones de dólares en 2023, CoreWeave registró una pérdida neta sustancial de 863 millones de dólares. Su modelo de negocio —que implica tomar deuda para adquirir unidades GPU de NVIDIA y alquilarlas a empresas de IA— enfrenta múltiples desafíos: Alta dependencia de Microsoft , que representó el 62 % de los ingresos del año pasado

8.000 millones de dólares en deuda destinada a la construcción de centros de datos, con pagos de intereses estimados en 1.000 millones este año

Dependencia de chips específicos de NVIDIA , que podrían quedar obsoletos ante nuevas versiones

Escasa ventaja competitiva en un mercado de infraestructura de IA cada vez más saturado La tibia acogida del mercado hacia CoreWeave podría ser una señal de preocupación más amplia sobre las inversiones en inteligencia artificial. Rumores recientes indican que Microsoft habría cancelado arrendamientos de centros de datos, lo que ha deteriorado aún más el sentimiento del mercado, aunque CoreWeave niega dichas cancelaciones. NVIDIA (Intervalo diario) El precio encuentra soporte en el nivel de retroceso de Fibonacci del 78,6 %, zona que históricamente ha provocado repuntes. El RSI se acerca a un nivel que ha desencadenado rebotes en el pasado, mientras que el MACD, tras un cruce bajista, podría señalar nuevas caídas. Fuente: xStation Fuente: xStation 5

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.