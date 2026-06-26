¿Corrección exagerada en Rheinmetall?

El CEO de Rheinmetall compra 3 millones de euros en acciones de la compañía, mostrando confianza ante el desplome bursátil

Los fundamentales de la empresa siguen sólidos, con proyecciones de ventas para 2026 de entre 14.000 y 14.500 millones de euros y márgenes del 19%

La cancelación de las fragatas F126 le cuesta a Rheinmetall unos 2.000 millones de euros estimados, apenas una fracción de sus ingresos proyectados

El mercado está descontando no solo el contrato perdido, sino también el riesgo de que los compromisos de defensa de Europa sean menos duraderos de lo que se asumía anteriormente. Esa interpretación puede ser demasiado pesimista.

A primera vista, la caída de Rheinmetall parece una reacción clásica a la pérdida de un gran pedido. Alemania canceló el programa de seis fragatas F126 y, con el tiempo, el gobierno federal cambió de rumbo y se decidió por buques más pequeños: las MEKO A-200 de TKMS.

Para Rheinmetall, esto representa un golpe significativo, ya que tras la adquisición de NVL la empresa tenía la ambición de capturar una parte del mercado de operaciones navales. El contrato era importante para esos planes, pero no constituía el núcleo de la tesis de inversión de Rheinmetall.

El mercado no ha castigado a la empresa únicamente por la pérdida de ingresos de un solo proyecto. Se esperaba que Rheinmetall obtuviera alrededor de 2.000 millones de euros de la construcción de las fragatas durante los próximos tres años, lo que representa solo un pequeño porcentaje de los ingresos proyectados para los próximos años. También vale la pena señalar que el proyecto se canceló antes de que la empresa firmara los contratos o reconociera ingresos relacionados con él.

Una caída que alcanzó cerca del 20% durante la sesión eliminó un valor muy superior al beneficio realista que Rheinmetall podría haber generado con este contrato, o incluso con una serie de pedidos similares.

Esto no es del todo irracional. Rheinmetall fue uno de los mayores ganadores bursátiles de la guerra en Ucrania y del giro estratégico de Europa. Tras unas ganancias de valoración extremadamente fuertes, las expectativas del mercado crecieron hasta niveles estratosféricos y la tolerancia a la decepción cayó a cero.

La empresa no está libre de riesgos, entre los que se incluyen:

Presión en los márgenes.

Problemas en la ejecución de pedidos.

Gastos de capital (CapEx).

La prima geopolítica (o la falta de ella).

Todos estos son riesgos reales para los beneficios y la valoración. Esto sugiere que los inversores han comenzado a descontar un problema más amplio: el riesgo de que las declaraciones políticas de Europa sobre el rearme no siempre se traduzcan en pedidos rápidos de miles de millones de euros.

Sin embargo, incluso teniendo en cuenta todo el conjunto de riesgos, amenazas y presiones a los que se enfrenta la empresa, cabe preguntarse si la corrección no ha ido ya demasiado lejos.

Fundamentos sólidos y valoraciones frágiles

Rheinmetall no es una empresa cuyos fundamentos justifiquen una caída del 50% en seis meses. En 2025, el grupo aumentó sus ventas un 29% hasta los 9.900 millones de euros, y el beneficio operativo aumentó un 33% hasta los 1.840 millones de euros. El margen operativo subió al 18,5% y la cartera de pedidos alcanzó un nivel récord. Para 2026, la directiva sigue esperando un crecimiento de las ventas hasta situarse entre los 14.000 y 14.500 millones de euros, con un margen operativo cercano al 19%.

El primer trimestre de 2026 no cumplió con las expectativas del mercado en la línea de ingresos. Las ventas aumentaron, pero se situaron por debajo del consenso, lo que, para una acción que previamente cotizaba con una prima significativa, tenía que desencadenar una reacción.

Sin embargo, el beneficio operativo y el margen siguieron mejorando interanualmente. La empresa explicó el débil comienzo de año como un desplazamiento en los plazos de entrega en lugar de cancelaciones, al tiempo que señaló una aceleración para los trimestres siguientes, en línea con un patrón estacional que la compañía repite casi todos los años.

Gráfico de Rheinmetall (velas diarias)

El aspecto técnico de la empresa es mucho más ambiguo que sus fundamentales. A pesar del crecimiento de doble dígito en ingresos y beneficios, la acción ha perdido casi todas sus ganancias de 2024 y 2025 durante los últimos seis meses. Las valoraciones pueden verse lastradas por una fuerte señal bajista conocida como el "death cross" (el cruce de las medias EMA100 y EMA200), lo que indica un fuerte impulso a la baja. Si la amplia zona de soporte entre los 970 y los 880 euros falla, el siguiente nivel significativo no se encuentra hasta los 600 euros aproximadamente.Fuente: xStation5

¿Se está retirando Europa de la carrera armamentística?

El mayor error en la interpretación negativa de los acontecimientos recientes es asumir que la cancelación del programa F126 señala un debilitamiento de la determinación europea en materia de defensa. La realidad es diferente. Las fuerzas armadas de Alemania están cambiando de estrategia: abandonar un proyecto costoso, retrasado y cada vez menos racional en favor de programas más pequeños, rápidos y eficientes.

La brecha entre la interpretación del mercado y la realidad política es fundamental. Los presupuestos de defensa europeos están aumentando a pesar de la presión fiscal, los altos costes de la deuda y las tensiones políticas. Esto muestra la firme determinación de casi todo el continente por cambiar el statu quo.

El gasto en defensa de los estados miembros de la UE es ya un orden de magnitud mayor que antes de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022. La proporción de fondos destinados a la compra de equipos completamente nuevos también está aumentando.

Por lo tanto, la decisión sobre el F126 puede señalar no el final del ciclo de rearme, sino su maduración. Europa gastará más, pero no necesariamente aceptará cualquier coste ni cualquier retraso. Para Rheinmetall, esto es más una señal de contexto que un riesgo directo. ¿Por qué?

¿Eslabón débil o pilar de la industria de defensa europea?

La posición más fuerte de Rheinmetall no está en los programas de fragatas, sino en los segmentos que cubren las necesidades más urgentes de los ejércitos europeos: municiones, vehículos de combate de infantería, sistemas terrestres y defensa aérea, especialmente de corto alcance. Este último ámbito es cada vez más importante dada la creciente presencia de drones en el campo de batalla.

Fuente: Rheinmetall

Los sistemas Skyranger y Skynex están cubriendo una brecha que Europa debe cerrar rápidamente: contrarrestar drones y misiles de crucero.

La ventaja de Rheinmetall aquí proviene no solo de su tecnología, sino también de su capacidad industrial. Es importante recordar que Rheinmetall no es una empresa pequeña. A pesar de lo que pueda parecer una capitalización de mercado modesta para los estándares actuales, actualmente produce más munición de artillería que todos los Estados Unidos juntos. En los mercados de armamento, más allá de la calidad y el precio, los plazos de entrega y la capacidad de producción son lo que realmente importa. En ese frente, Rheinmetall se encuentra entre los principales actores no solo en Europa, sino a nivel mundial.

Resumen

Rheinmetall ha perdido algo más que un contrato potencial: el mercado ha perdido la confianza en las personas y organizaciones en Europa que determinan el ritmo y la escala del rearme. Sin embargo, dada la reciente acción del precio y el sentimiento generalizado en el sector de la defensa durante los últimos meses, el mercado claramente está buscando amenazas donde no las hay.

El sentimiento positivo no se limita a los analistas de bolsa que valoran la compañía. A pesar de la profundización de las caídas, los miembros del consejo de administración continúan realizando compras de acciones a título privado. Ayer mismo (25 de junio de 2026), el consejero delegado (CEO) de la empresa adquirió otra participación, esta vez por valor de 3 millones de euros.

Incluso utilizando valoraciones conservadoras de flujo de caja libre para los próximos años, Rheinmetall parece cotizar a precios muy baratos hoy en día. La valoración actual no refleja la posición de un líder en la industria de defensa de Europa, sino que ya descuenta cada riesgo concebible para la empresa y algunos más.