La posición fiscal del Reino Unido está en el punto de mira de los mercados. Los rendimientos de los bonos han subido a sus máximos desde 2008, en una clara advertencia de sus inversores. El Reino Unido depende de los inversores para financiar su déficit, que aunque actualmente es menor que el de Estados Unidos y Francia, se prevé que aumente este año, llevando al Gobierno a emitir más deuda. No obstante, si el aumento de los rendimientos de los bonos a largo plazo se mantiene, el gobierno podría verse presionado a endurecer su política fiscal. La Ministra de Hacienda, Rachel Reeves, estaría a favor de implantar nuevos recortes de gasto público en lugar de aumentos de impuestos. Muchos inversores comparan esta crisis con la de los años 70. Hace casi medio siglo, el Reino Unido solicitó al FMI un préstamo de 3.900 millones de dólares después de que los grandes déficits presupuestarios y comerciales hundieron al país en una crisis. A cambio, el gobierno aceptó la austeridad impuesta por el FMI. Hoy, Gran Bretaña vuelve a tener déficits gemelos. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Esta subida en los rendimientos de los bonos de Reino Unido viene acompañada con una fuerte caída de la libra esterlina, una rara combinación que puede indicar que los inversores han perdido la fe en la capacidad del gobierno para mantener bajo control la deuda nacional y controlar la inflación. El par GBP/USD ha vuelto a estar por debajo de los 1,23 dólares, y el jueves tocó su nivel más bajo en más de un año. La libra es ahora la divisa más débil en el espacio cambiario del G10 en lo que va de año, lo que supone una caída bastante desfavorable, ya que el año pasado estuvo en lo más alto del espacio cambiario del G10 durante la mayor parte del ejercicio. ¿Por qué el Reino Unido está en la mira de los vigilantes de los bonos? En este escenario, está previsto que la Ministra de Hacienda pronuncie un discurso en los próximos días, en el que podría centrarse en los recortes del gasto público en lugar de en nuevos aumentos de impuestos para cumplir con sus normas fiscales. La evolución de los precios del mercado es un reflejo de las políticas económicas del gobierno laborista y sugiere una falta de confianza en su capacidad para impulsar el crecimiento económico en el Reino Unido. En un breve espacio de tiempo, la economía del Reino Unido ha pasado de crecer a un ritmo decente a desacelerarse bruscamente, lo que está provocando las oscilaciones en el mercado. El mercado laboral necesita impulsar el crecimiento urgentemente, pero no parece que haya un plan para hacerlo. El aumento de las ventas de deuda desde la publicación del presupuesto, los temores de estanflación, los posibles aranceles de Estados Unidos y un contexto mundial de aumento de los rendimientos de los bonos representan una tormenta perfecta para el Reino Unido. Aunque los recientes discursos de Donald Trump han causado ansiedad en los mercados financieros, el aumento de los rendimientos de los bonos de Reino Unido también se debe a factores internos, y si bien el país no se encuentra en una crisis como la que se vivió durante el breve mandato de Lizz Truss, esto se debe en gran medida a que los fondos de pensiones han cambiado sus estructuras para estar menos expuestos a un aumento rápido e inesperado de los rendimientos de los bonos del Estado. Aun así, no hay duda de que el mercado de bonos del Reino Unido está atravesando una crisis de confianza, provocada por un debilitamiento de la confianza de las empresas y consumidores. Los rendimientos de los bonos impactan en el mercado bursátil de Reino Unido En la jornada de hoy, el FTSE 250, el índice mediana capitalización del país, está descendiendo un 0,8%, rozando mínimos de ocho meses. El índice se está viendo lastrado por el aumento de los rendimientos de los bonos y por el mal comportamiento de las empresas del sector consumo, que en la jornada de hoy se están anotando notorias caídas. El sector de consumo del Reino Unido está experimentado ciertas convulsiones, y en la jornada de hoy Marks & Spencer se ha anotado una caída de más del 6% a pesar de los buenos resultados alcanzados en el último trimestre del año. Algo semejante ocurre con Tesco, la mayor cadena de alimentos del país, que está cayendo más de un 1% a pesar de haber incrementado sus ventas en el tercer trimestre del año. Además, las acciones de Sainsbury's, la segunda cadena de alimentos del país, se está anotando una sesión a la baja, con una caída de en torno al 4%. Las caídas suponen un reflejo de la tendencia a vender en el Reino Unido. Aun así, el FTSE 100 se mantiene hoy en terreno positivo, con una ligera subida de 0,60%.



