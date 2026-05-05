CSG perdió más de un 12% de su valor durante la sesión del lunes y, en el punto más profundo de la corrección, llegó a caer hasta un 20%. Uno de los IPOs más prometedores del sector defensa en los últimos años empieza a verse cada vez menos atractivo. El motivo detrás de estas caídas es la publicación realizada por el fondo bajista Hunterbrook Media, que apunta a posibles irregularidades en la empresa. Antes de las acusaciones, CSG ya rendía por debajo de las expectativas del mercado. De hecho, el viernes la acción cotizaba más de un 40% por debajo del precio de salida a Bolsa. Este comportamiento, no obstante, parecía deberse más a expectativas poco realistas que a una mala gestión, ya que la firma, que produce principalmente armas ligeras y vehículos de pequeño tamaño, tiene pocas posibilidades de igualar a los líderes del sector en ritmo de crecimiento y, sobre todo, en márgenes. Aun así, la situación de la empresa ha pasado de mala a crítica tras el ataque de Hunterbrook Media. ¿Qué dice el fondo?

Las acusaciones de Hunterbrook: puntos clave

El informe señala una serie de irregularidades presuntas, centradas en dos áreas:

1. Situación poco clara de ciertos inversores y contrapartes

Hunterbrook plantea preguntas incómodas:

La empresa española FMG fue suspendida por la agencia de adquisiciones de la OTAN.

CSG afirma que las operaciones de FMG son impecables y que la suspensión solo afecta al proceso de adquisiciones de la NSPA, sin impacto para los accionistas.

Sin embargo, la compañía no abordó las acusaciones de la OTAN ni incluyó esta información en el prospecto del IPO.

El informe también menciona una red compleja de vínculos y transacciones entre accionistas minoritarios, políticos y empresarios, algunos con conexiones abiertas con Rusia. Se trata de una acusación muy seria y potencialmente peligrosa y, aunque los materiales no prueban de forma concluyente una mala praxis deliberada, sí ofrecen motivos razonables para sospechar prácticas perjudiciales o incluso ilegales.

2. Capacidad de producción presuntamente inflada

Hunterbrook cuestiona la capacidad real de producción de munición, que representa más del 60% de los ingresos actuales de CSG. Según la investigación, CSG declara poder producir más de 600.000 proyectiles de 155 mm, mientras Hunterbrook estima una capacidad real de 100.000–300.000 unidades.

El problema no es solo la capacidad, sino el modelo de negocio. Si las acusaciones fueran ciertas, implicaría que CSG depende en gran medida de reventa o reacondicionamiento de munición, no de producción propia.

Esto sería especialmente grave porque los stocks globales de munición disponible para compra en mercados semiabiertos están casi agotados, lo que podría provocar un colapso de márgenes y/o ventas.

El historial de la empresau, que en el pasado ha operado bajo modelos similares, hace que estas sospechas no puedan descartarse por completo.

Respuesta de CSG y situación actual

CSG calificó las acusaciones de infundadas, aunque evitó dar explicaciones detalladas. Es comprensible: la empresa forma parte del ecosistema de seguridad de la OTAN, y cualquier instalación o centro logístico es un objetivo potencial para actores vinculados a Rusia.

A diferencia de muchos informes de fondos bajistas, el documento de Hunterbrook no parece una acusación vacía. Sus afirmaciones no son irrefutables, pero sí lo bastante coherentes como para cuestionar seriamente el funcionamiento interno de la compañía.

Aun así, es importante recordar que un fondo bajista no es una parte neutral, ya que su objetivo es presionar la valoración a la baja, y que antes de sacar conclusiones definitivas conviene esperar a las explicaciones detalladas que CSG se ha comprometido a ofrecer.

Gráfico de CSG