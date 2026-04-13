¿Cuáles son los puntos clave de la temporada de resultados de este trimestre?

La temporada de resultados podría suponer cierto alivio para los inversores, aunque de forma selectiva. Las previsiones de crecimiento de beneficios para el S&P 500 se sitúan en torno al 12-13% interanual, lo que sigue siendo un ritmo sólido y, además, sin revisiones negativas relevantes en las últimas semanas, mejorando ampliamente las expectativas generadas a finales del año pasado. Esto reduce el riesgo de decepciones generalizadas y deja margen para sorpresas positivas si las compañías baten expectativas.

Claves de la temporada: beneficios, IA y ciclo de inversión

Ahora bien, la clave no estará solo en los beneficios, sino en el mensaje sobre diferentes temas como será la IA o el gasto en inversión. Dos de las grandes claves de la temporada están relacionadas con el incremento en el gasto en Capex y el crecimiento en la nube, impulsado ambas por las grandes tecnológicas.

El verdadero factor de alivio para el mercado no será únicamente que los resultados cumplan, sino que las compañías confirmen que este ciclo de inversión en cloud y en IA sigue siendo rentable y sostenible. Si eso ocurre, especialmente en el sector tecnológico —que además presenta el mayor crecimiento de beneficios esperado—, el mercado podría interpretar la temporada de resultados como una validación del ciclo actual y reaccionar positivamente.

Sector financiero: termómetro económico y foco de riesgos

Por otro lado, se espera que los informes trimestrales de los bancos más grandes de Estados Unidos, que se publicarán esta semana, muestren que los beneficios aumentaron, gracias a la sólida actividad de banca de inversión y volatilidad de las bolsas, aunque la subida de la rentabilidad de los bonos, parece paralizar a muchas empresas a la hora de emitir deuda, quedando a la espera de un fin del conflicto en el corto plazo.

Los inversores analizan minuciosamente los resultados bancarios porque sirven como ventanas a la economía. Los prestamistas al consumo proporcionan datos sobre la calidad crediticia de los prestatarios individuales y gastos. Mientras tanto, el desempeño de los bancos de inversión demuestra la confianza de los clientes corporativos en la realización de transacciones y la captación de capital.

Durante varios trimestres, los resultados de los bancos han reflejado un desempeño excepcional en los negocios principales de Wall Street, sólido, pero no tan exuberante, en el caso de los consumidores. Los directores ejecutivos de los bancos también han señalado recientemente que están observando una divergencia en la salud financiera entre los clientes de altos y bajos ingresos.

A los inversores les preocupa que los bancos estén sobreexpuestos a los actores de crédito privado que ahora están bajo presión. Los bancos han prestado miles de millones de dólares a fondos de crédito privado. Esos fondos, a su vez, prestaron dinero a, entre otros sectores, proveedores de software. Ahora se enfrentan a una intensa competencia por parte de la inteligencia artificial. El temor a que estas empresas puedan sufrir quiebras ha alimentado la preocupación por la propagación del riesgo en todo el sistema financiero.

En este contexto, otro elemento clave a vigilar será la evolución de los márgenes empresariales, especialmente en un entorno donde los costes laborales y financieros siguen siendo relativamente elevados. Si las compañías logran preservar o incluso expandir márgenes, el mercado podría interpretar que existe una mayor capacidad de adaptación operativa de lo esperado, reforzando la confianza en la resiliencia del ciclo económico. Por el contrario, cualquier señal de compresión de márgenes podría reactivar la volatilidad, especialmente en sectores más sensibles al coste de financiación.

En el caso de las empresas de software, especialmente aquellas centradas en modelos tradicionales de licencias o soluciones poco diferenciadas, la irrupción de la inteligencia artificial supone un desafío relevante. Muchas de estas compañías se enfrentan a una creciente presión competitiva, ya que nuevas soluciones basadas en IA pueden ofrecer productos más eficientes, automatizados y, en algunos casos, a menor coste. Esto podría traducirse en una erosión de precios, menor capacidad de fijación de tarifas y una ralentización del crecimiento, especialmente en segmentos donde la innovación no avance al mismo ritmo que la disrupción tecnológica.

Asimismo, será fundamental el guidance que proporcionen las compañías de cara a los próximos trimestres. Más allá de los resultados actuales, los inversores buscarán visibilidad sobre la sostenibilidad del crecimiento en un entorno aún condicionado por la política monetaria y la evolución de la inflación. Un tono constructivo por parte de los equipos directivos podría actuar como catalizador adicional para el mercado, mientras que mensajes más prudentes o inciertos podrían limitar el potencial alcista, incluso en un escenario de resultados sólidos.