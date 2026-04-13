Los mercados europeos han vuelto a abrir a la baja, en una reacción directa al fracaso del primer acercamiento diplomático entre Estados Unidos e Irán y a las declaraciones sobre un posible bloqueo estadounidense a barcos procedentes de puertos iraníes.

En este entorno de incertidumbre, los principales índices europeos retroceden mientras el crudo repunta por encima de los 100 dólares, reactivando la presión sobre los rendimientos de los bonos internacionales.

A pesar de esta pausa en el conflicto geopolítico, y del shock energético que ha lastrado a numerosos índices y valores, el equipo de estrategia del mercado ha lanzado un mensaje de relativo optimismo de cara a la temporada de resultados que comienza esta semana.

El S&P 500 resiste mejor de lo esperado pese al shock energético

La escalada entre Estados Unidos e Irán ha vuelto a presionar a los mercados globales, pero el S&P 500 está mostrando una resiliencia notable.

Desde inicios de año, el índice solo pierde un 0,4 %, y desde el inicio del conflicto retrocede un 0,9 %.

Incluso la caída máxima desde los máximos históricos de enero, alrededor del 9 %, refleja un comportamiento mucho más sólido que en episodios anteriores, como la guerra de Ucrania, donde las correcciones fueron significativamente más profundas.

El S&P 500, por tanto, se mantiene lejos de niveles que sugieren una amenaza real de corrección estructural. El mercado espera ahora la reacción a lo que ocurra durante este alto el fuego y el reinicio de las negociaciones diplomáticas.

Según Morgan Stanley, el verdadero escudo del S&P 500 no está en la macroeconomía ni en la política monetaria, sino en el crecimiento de los beneficios empresariales, que continúa actuando como amortiguador frente a la volatilidad.

Corrección interna profunda, pero beneficios que sostienen al índice

Morgan Stanley señala que, aunque el S&P 500 ha retrocedido menos de un 10 % desde máximos, bajo la superficie se está produciendo una corrección mucho más severa. Esta corrección se encuentra en las previsiones de beneficios por acción del índice han caído un 18 % desde octubre, cayendo a una mayor velocidad que el mismo índice. Este sucesos podría proteger en parte a las compañías antes unos resultados menores debido a que en parte se han descontado una caída en ingresos.

Aun así, el crecimiento de beneficios de las grandes compañías del S&P 500 está evitando caídas más pronunciadas y manteniendo al índice en niveles relativamente estables.

El equipo de Michael Wilson considera que el mercado se encuentra en la “fase final” del proceso correctivo.

A su juicio, los inversores ya han descontado de forma quirúrgica los principales riesgos que han dominado el sentimiento en los últimos meses como el auge del crédito privado, la disrupción derivada de la inteligencia artificial y las tensiones geopolíticas.

Esta digestión progresiva del riesgo abre la puerta a un entorno más constructivo para los próximos meses.

La tensión con Irán añade presión, pero no cambia la tesis

El fracaso de las conversaciones diplomáticas y el anuncio de un posible bloqueo del Estrecho de Ormuz por parte del presidente Trump han reavivado los temores sobre el suministro energético.

El mercado anticipa nuevas caídas y un repunte adicional de la volatilidad, justo cuando arranca la temporada de resultados con Goldman Sachs como primer gran test.

Aun así, Wall Street espera un crecimiento del 12 % en los beneficios del primer trimestre, lo que refuerza la idea de que los fundamentales siguen siendo sólidos incluso en un entorno geopolítico adverso.

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