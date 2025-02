📊¿Cuánto valen las acciones de Chipotle?

Las acciones de Chipotle (CMG.US) han empezado mal el año y se anotan una caída de alrededor del 3%. La empresa presentó unos resultados del 2024 que no convencieron al mercado y sus acciones sufrieron. Sin embargo, aún hay valor en Chipotle dentro de un sector que enfrenta retos.  Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los resultados de Chipotle no gustaron Los resultados de Chipotle se quedaron ligeramente por debajo de las expectativas en ingresos y en beneficio operativo, lo que provocó el descontento de los inversores acostumbrados a que la compañía reporte sólidas cifras. Sus ingresos crecieron un 13,1% en el último trimestre del 2024 e incluso las ventas comparables (que comparan con los restaurantes abiertos al menos un año) el crecimiento fue del 5,4%. De hecho, el margen operativo se expandió en 2 décimas hasta el 14,6%. El problema es que la compañía acostumbraba a crecer aún más y sí que sufrió una contracción de su margen restaurante hasta el 24,8% desde el 25,4% del mismo trimestre del año anterior. Esto, sumado a la marcha de su CEO Brian Niccol a Starbucks, ha provocado que sus acciones no terminen de despegar en los últimos meses. Sin embargo, más allá de un problema concreto que tiene la empresa, se debe principalmente a una ralentización del sector en Estados Unidos. Ya lo hemos visto en los diferentes resultados del sector, recientemente con McDonald´s, que las ventas en Estados Unidos de las cadenas de comida rápida se están comprimiendo. Esto se ha debido a un efecto acumulativo de la inflación que ha obligado a las empresas a repercutirlo en el precio de sus productos, afectando así a la demanda. Las expectativas de inflación han despegado en el país norteamericano, pero pensamos que la negatividad es excesiva.  Analisis fundamental de las acciones de Chipotle Las cifras económicas en Estados Unidos siguen siendo sólidas y pese al repunte de la inflación, también el salario por hora está creciendo. Las bajadas de impuestos pueden aumentar la renta disponible y pensamos que Chipotle es una de las compañías mejor posicionadas para beneficiarse de ello debido a que su menú sigue siendo la mejor opción saludable de comida rápida y con una calidad razonable, a la vez que continúan con su plan de expansión de tiendas. Estimamos que en 2026 las acciones de Chipotle pueden alcanzar los 1,75$ por título de beneficio neto, lo que, si le aplicamos un múltiplo de 35 veces, nos daría un precio objetivo de 61,3$, o un potencial de casi el 6% desde los precios actuales en una compañía que podría dar sorpresas positivas. Las acciones de Chipotle están en la parte baja de una tendencia lateral que se extiende desde hace casi un año. La zona de soporte de los 53$ es sólida y pensamos que la media móvil de 15 días sobre la de 30 sigue mostrando una tendencia alcista en el corto plazo, por lo que pensamos que puede atacar la resistencia de 66$ por acción en el medio plazo si hay algún catalizador positivo. ¿Cómo comprar acciones  de Chipotle? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Chipotle Mexican Grill para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.