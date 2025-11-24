DAX 40: La posibilidad del fin de la guerra en Ucrania pesa sobre las acciones de defensa

Las acciones europeas cotizan ligeramente a la baja al inicio de la semana. El índice EUROSTOXX baja un 0,15%. La ola de ventas no es significativa y se mantiene en un rango del 0,10% al 0,60%. El DAX alemán sube un 0,5%, el CAC 40 francés cae un 0,02% y el FTSE 100 británico pierde un 0,15%. El EUR/USD sube un 0,30%. ¿Qué está haciendo el DAX 40?

El índice alemán está probando actualmente el límite inferior del canal de consolidación establecido desde finales de abril de este año. Este es el período más largo hasta la fecha en torno a la zona de los 23.200 puntos. Si los alcistas no logran mantener este soporte, la ola de ventas podría profundizarse rápidamente desde una perspectiva técnica. Fuente: Plataforma de XTB Fuente: Plataforma de XTB Noticias de empresas del DAX 40 y europeas Las empresas europeas de defensa están experimentando fuertes caídas ante la posibilidad de un acuerdo de paz en Ucrania. Se espera que para el jueves ambas partes acepten los términos del acuerdo, respaldado por EE. UU. Rheinmetall (RHM.DE) ha bajado casi un 5,00% hoy.

Bayer (BAYN.DE) sube más del 11,00% después de que su fármaco experimental contra el ictus, asundexian, obtuviera sólidos resultados en ensayos clínicos de fase avanzada , reduciendo el riesgo de ictus recurrente. Esto le da a la empresa un nuevo impulso en medio de la caída de las ventas de sus productos estrella.

Leonardo (LDO.IT) cae un 2,30% después de que siete organizaciones italianas presentaran una demanda para anular un contrato de defensa con Israel, alegando violaciones de la Constitución y del derecho internacional . La empresa afirmó que defenderá el acuerdo ante los tribunales y enfatizó que no está vinculado a las operaciones en Gaza.

Commerzbank (CBK.DE) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) anunciaron un nuevo programa de reparto de riesgos de 1.200 millones de euros, en el marco de la iniciativa G4E de la UE, destinado a apoyar la infraestructura energética local alemana. El BEI cubrirá hasta el 50% de la exposición de Commerzbank a préstamos energéticos municipales, impulsando la capacidad de préstamo y apoyando pequeños proyectos de electricidad, calefacción y modernización de la red, todos ellos cruciales para la transición energética a largo plazo de Alemania.

