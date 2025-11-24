Las acciones de Solaria retroceden casi un 2%

Solaria es la sorpresa positiva del Ibex 35 en el 2025, firmando resultados excepcionales y disparando el optimismo sobre sus perspectivas hasta 2028. El mercado ha premiado esa transformación con una revalorización superior al 120% en 2025, tras años marcados por retrasos en su plan de negocio y el escepticismo con la calidad de sus activos. La caída del 1,6% en el precio de sus acciones la sitúa como la segunda con peor rendimiento del día en el Ibex 35, y obedece a una recogida de beneficios tras las últimas subidas.

El reciente rally alcista se gestó tras el Capital Markets Day celebrado en Londres, donde Solaria presentó un plan estratégico sólido y diversificado que convenció a sus inversores (+16,4% en la sesión). Bank of America viene de revisar su precio objetivo de 15 a 21 euros, elevando un 70% su estimación de EBITDA gracias a la confianza en un sostenido incremento de beneficios. El crecimiento ya es visible: Solaria multiplicó por 2,5 su beneficio neto hasta septiembre (llegando a 142 millones, +148% interanual) y aumentó ingresos un 65% y EBITDA un 75% respecto a 2024.

Por el lado contrario, RBC ha rebajado a neutral su calificación sobre Solaria, con un nuevo precio objetivo fijado en los 18 euros por título, un 6,5% por encima de su cotización actual. Apuntan a unos buenos resultados trimestrales presentados el pasado 17 de noviembre enmarcados en un incremento del riesgo regulatorio en el sector renovable. A esto se suma las incertidumbres sobre el futuro de la inversión en centros de datos, rama sobre la que Solaria está diversificando con una intensidad creciente.

Solaria ha pivotado su modelo: ya no solo aumenta su capacidad solar, sino que apuesta por activos más rentables y diversifica riesgos con acuerdos eólicos (primer PPA con Repsol para 180 MW) y entrada en tecnologías de almacenamiento, dedicando hasta el 25% del capex a baterías entre 2026 y 2028. El objetivo es consolidar su base y aprovechar mercados como el de capacidad a partir de 2026, monetizando mejor los picos de generación.

Objetivos financieros de Solaria

La hoja de ruta hasta 2028 es muy ambiciosa: se prevé cuadruplicar el EBITDA de 2024, con estimaciones de 681 millones en 2027 y 838 millones en 2028. El grupo ha anunciado inversiones por 2.500 millones entre 2026 y 2028, y su meta es consolidarse como referente de energía en Europa, expandiendo también su negocio de almacenamiento y centros de datos. Por tanto, el ciclo de beneficios y crecimiento operativo de Solaria podría extenderse si se van cumpliendo los hitos previstos para los próximos 3 años.

El gran reto reside en mantener bajo control la deuda y transformar el fuerte crecimiento en caja operativa positiva y sostenible. Tal y como hemos apuntado en anteriores noticias de Solaria, el endeudamiento y el cash flow libre negativo son los aspectos clave a vigilar dentro de los próximos resultados de la fotovoltaica.

Cotización de Solaria

A pesar de la corrección de hoy, las acciones de Solaria se revalorizan un 97% durante el 2025.

