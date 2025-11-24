Subida de tarifas en el negocio de autopistas: Las acciones de Ferrovial repuntan

Las acciones de Ferrovial suben hoy algo más de un 3% y se ubican en la parte alta del Ibex 35. El motivo, además de un sentimiento más positivo alrededor de Estados Unidos, es que la compañía ha reportado un incremento de tarifas para el 2026 de una de sus autopistas más importantes en la región.

Ferrovial sube tarifas

Las acciones de Ferrovial reaccionan de manera positiva al incremento de tarifas que ha anunciado la empresa para el 2026 de su autopista 407 ETR, en Canadá. Además, algunos de los mayores incrementos se producirán en las horas punta de 7:00-9:30 a 15:30-18:00, con un aumento de alrededor del 27%. También dependerá del tramo, con los más transitados experimentando un incremento de más del 30%.

Hay que señalar que esta autopista es uno de los activos más importantes para Ferrovial, del que posee el 48,29% y la cuál ha experimentado un incremento del 19,3% interanual en sus ingresos de los 9 primeros meses del año, gracias al incremento del ingreso medio por viaje del 13,2% y un aumento del tráfico de algo más del 6%. El negocio de autopistas todavía representa tan solo el 14% de todos los ingresos, pero es fundamental para paliar la ciclicidad de su negocio de construcción.

Las acciones de Ferrovial suben un 35% en este 2025.

Fuente: Plataforma de XTB Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo comprar acciones de Ferrovial?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Ferrovial (FER.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.