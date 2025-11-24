Subida de tarifas en el negocio de autopistas: Las acciones de Ferrovial repuntan

- Las acciones de Ferovial repuntan
- El negocio de autopistas avanza positivamente
- Las acciones de Ferovial repuntan
- El negocio de autopistas avanza positivamente
Las acciones de Ferrovial suben hoy algo más de un 3% y se ubican en la parte alta del Ibex 35. El motivo, además de un sentimiento más positivo alrededor de Estados Unidos, es que la compañía ha reportado un incremento de tarifas para el 2026 de una de sus autopistas más importantes en la región.
Ferrovial sube tarifas
Las acciones de Ferrovial reaccionan de manera positiva al incremento de tarifas que ha anunciado la empresa para el 2026 de su autopista 407 ETR, en Canadá. Además, algunos de los mayores incrementos se producirán en las horas punta de 7:00-9:30 a 15:30-18:00, con un aumento de alrededor del 27%. También dependerá del tramo, con los más transitados experimentando un incremento de más del 30%.
Hay que señalar que esta autopista es uno de los activos más importantes para Ferrovial, del que posee el 48,29% y la cuál ha experimentado un incremento del 19,3% interanual en sus ingresos de los 9 primeros meses del año, gracias al incremento del ingreso medio por viaje del 13,2% y un aumento del tráfico de algo más del 6%. El negocio de autopistas todavía representa tan solo el 14% de todos los ingresos, pero es fundamental para paliar la ciclicidad de su negocio de construcción.
Las acciones de Ferrovial suben un 35% en este 2025.
¿Cómo comprar acciones de Ferrovial?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Ferrovial (FER.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
Toyota sube previsiones pese a caída del beneficio operativo
El Ibex 35 sube a falta de sesión en Wall Street
Las acciones de Indra repuntan un 2,1%. ¿Por qué sigue subiendo?
Las acciones de Walmart y el sector de consumo no discrecional
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.