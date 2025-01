¿Cómo afecta el culebrón TikTok a Meta?

El culebrón TikTok continúa después de años que incertidumbre sobre lo que ocurriría con la plataforma. La red social ha seguido ganando usuarios desde que Trump en 2020 decidiera atacarla, y con su nuevo mandato se abre un nuevo frente. Entre tanto, Meta estará pendiente de como avanza esta historia. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil ¿Se prohíbe TikTok en Estados Unidos? TikTok ha llegado a estar inactivo durante un día en Estados Unidos, dado que había orden de prohibirla. Sin embargo, Donald Trump lo ha visto como un arma política potente para negociar con China. Si bien en su primer mandato era partidario de prohibir esta red social, a la que se le acusaba de transferir datos al gobierno chino (la empresa procede de dicho país), después de que le haya ayudado a conseguir votos para alcanzar su segundo mandato ha cambiado de idea. Trump ha decidido prorrogar otros 90 días el uso de TikTok en Estados Unidos, mientras trata de presionar a China para que la mitad de la empresa pertenezca a alguna compañía estadounidense. Esta sería en teoría la única forma en la que podría seguir operando en Estados Unidos. Sin embargo, no sería de extrañar que, si se consigue negociar otro tipo de acuerdo, esta imposición cambie. Dentro de esta posibilidad, se habla de que Elon Musk podría querer comprar esa mitad de TikTok, ya que la libertad de expresión parece haberse convertido en otro de sus objetivos de vida, junto con viajar a Marte. Por otro lado, también podría ser que Musk presione para que X se pueda usar en China, lo que supondría un aumento del tamaño de mercado muy relevante. Es cierto que tendría que competir con WeChat, pero dado el tamaño de mercado, sería un gran hito para X. ¿Qué pasa con Meta? Tenemos que recordar que TikTok llegó a hacer cierto daño a Meta, aunque como se juntó con el impacto de las medidas de Apple en su iPhone para limitar el acceso de datos de Facebook e Instagram entre sus clientes, el golpe fue difícil de medir. Lo que está claro es que la empresa ya ha superado ese mal trago, después del desarrollo de varias medidas muy efectivas. Sin embargo, eliminar un competidor de manera tan rápida en su mercado más rentable si que supondría un empujón en sus cuentas, por lo que, desde el punto de vista empresarial, Mark Zuckerberg estará muy atento al culebrón TikTok. Las acciones de Meta subieron un 65% en el 2024, mientras que en este año se elevan un 2%. Fuente: Plataforma de XTB ¿Cómo comprar acciones de Meta? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Meta para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

