✈️Delta vuela un 12% tras batir expectativas

Delta (DAL.US) inauguró la temporada de resultados con cifras que superaron las estimaciones del consenso, y sus acciones están subiendo entre un 10 y un 12 por ciento en reacción a la publicación, ya que el mercado apuesta por una demanda sólida a pesar del shock del combustible. En el primer trimestre, la compañía reportó ingresos ajustados de 14.200 millones de dólares, frente a expectativas de aproximadamente 13.900 a 13.970 millones, y un BPA ajustado de 0,64 dólares, frente al consenso de 0,61 dólares.

El margen operativo fue de aproximadamente el 4,6 por ciento y el beneficio operativo alcanzó los 652 millones, lo que supone una ligera mejora interanual pese al fuerte aumento de los costes de combustible. Estos costes ascendieron a unos 2.600 millones de dólares, con un precio medio de 2,62 dólares por galón, y el repunte del precio del queroseno provocado por la guerra en Irán sometió al sector a su primera prueba de estrés seria desde la pandemia.

Las aerolíneas elevan tarifas de equipaje para compensar costes

Para compensar parcialmente el aumento de costes, Delta, junto con Southwest, elevó en 10 dólares las tarifas por la primera y segunda maleta facturada en rutas domésticas y algunos vuelos de corta distancia, hasta 45 y 55 dólares respectivamente.

De cara al futuro, la dirección subraya que la demanda sigue siendo fuerte, pero la incertidumbre en torno a los costes del combustible obliga a adoptar un enfoque más prudente respecto al crecimiento. Para el segundo trimestre, Delta guía al mercado hacia un BPA ajustado en el rango de 1,00 a 1,50 dólares, muy por debajo de las expectativas previas, con un crecimiento de ingresos en torno a los dígitos bajos y un margen operativo entre el 6 y el 8 por ciento.

La compañía sigue esperando alrededor de 1.000 millones de dólares de beneficio antes de impuestos para el trimestre de junio, beneficiándose, entre otras cosas, de unos 300 millones procedentes de su propia refinería. Al mismo tiempo, Delta está reduciendo sus planes anteriores de expansión de capacidad, eliminando todo el crecimiento previsto para junio y señalando que ahora se centra en un enfoque más conservador de la oferta hasta que el entorno del combustible se estabilice.

Por ahora, la empresa no actualiza su guía anual y mantiene su objetivo de un fuerte crecimiento del beneficio, impulsado por la fortaleza del segmento premium y el aumento de los ingresos por fidelización y tarjetas Amex.

Las cifras clave del trimestre de Delta

Ingresos ajustados del primer trimestre de 2026: 14.200 millones de dólares frente al consenso de aproximadamente 13.900 a 13.970 millones.

14.200 millones de dólares frente al consenso de aproximadamente 13.900 a 13.970 millones. BPA ajustado del primer trimestre de 2026: 0,64 dólares frente a los 0,61 esperados.

0,64 dólares frente a los 0,61 esperados. Margen operativo del primer trimestre de 2026: aproximadamente el 4,6 por ciento, en línea con el rango previamente comunicado por la compañía de entre el 4,5 y el 6 por ciento.

aproximadamente el 4,6 por ciento, en línea con el rango previamente comunicado por la compañía de entre el 4,5 y el 6 por ciento. Gasto en combustible en el primer trimestre de 2026: aproximadamente 2.600 millones de dólares, con un precio medio de 2,62 dólares por galón, alrededor de un 7 por ciento más que hace un año.

aproximadamente 2.600 millones de dólares, con un precio medio de 2,62 dólares por galón, alrededor de un 7 por ciento más que hace un año. Guía para el segundo trimestre de 2026: BPA ajustado entre 1,00 y 1,50 dólares por acción, por debajo de las expectativas previas del mercado.

BPA ajustado entre 1,00 y 1,50 dólares por acción, por debajo de las expectativas previas del mercado. Guía para todo 2026: BPA ajustado entre 6,50 y 7,50 dólares, con un consenso de analistas alrededor de 7,30 dólares.

BPA ajustado entre 6,50 y 7,50 dólares, con un consenso de analistas alrededor de 7,30 dólares. Nuevas tarifas por equipaje facturado en EE. UU.: 45 dólares para la primera maleta y 55 dólares para la segunda, tras un aumento de 10 dólares por maleta.

Fuente: xStation

Las acciones de Delta han abierto la sesión de hoy con un gap alcista significativo dentro de la tendencia ascendente en curso.