Desastre para las acciones de Volvo: ¿el fin de una marca icónica?

Las acciones del fabricante de automóviles Volvo se desplomaron más del 20% hoy en una sola sesión. Esta es una de las mayores caídas en la historia de la compañía; en sus mínimos, la caída llegó a alcanzar el 28%. Cabe destacar que la reacción negativa se limita exclusivamente a "Volvo Cars" , la filial responsable exclusivamente de la producción de automóviles de pasajeros. La propia "Volvo", que fabrica camiones y autobuses, no ha reaccionado a las últimas noticias del mercado.

¿Qué preocupó a los inversores?

Los resultados del cuarto trimestre de 2025 fueron desastrosos. Los beneficios cayeron más del 60% interanual y superaron ampliamente las expectativas de los inversores. El BPA se situó en tan solo 0,43 coronas suecas, frente a las 1,52 coronas suecas previstas.

Los ingresos también decepcionaron, aunque no en la misma medida. Disminuyeron un porcentaje interanual de 94.400 millones de coronas suecas, frente a las expectativas de alrededor de 100.000 millones de coronas suecas.

La gerencia no pudo proporcionar a los inversores información que pudiera mejorar la confianza. Muchos programas de subsidios para vehículos eléctricos han finalizado, mientras que los márgenes y las ventas siguen bajo presión debido a la competencia extranjera y las guerras comerciales. Los representantes de la compañía no ocultaron que el año pasado fue difícil y que el próximo, 2026, no pinta mejor.