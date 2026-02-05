Desastre para las acciones de Volvo: ¿el fin de una marca icónica?

- El desplome de Volvo Cars refleja un golpe severo a la confianza del mercado: resultados débiles, presión competitiva y un 2026 sin catalizadores claros reavivan las dudas sobre la viabilidad del negocio de autos eléctricos, poniendo a prueba el futuro de una marca histórica en plena transición del sector.
Las acciones del fabricante de automóviles Volvo se desplomaron más del 20% hoy en una sola sesión. Esta es una de las mayores caídas en la historia de la compañía; en sus mínimos, la caída llegó a alcanzar el 28%. Cabe destacar que la reacción negativa se limita exclusivamente a "Volvo Cars", la filial responsable exclusivamente de la producción de automóviles de pasajeros. La propia "Volvo", que fabrica camiones y autobuses, no ha reaccionado a las últimas noticias del mercado.
¿Qué preocupó a los inversores?
Los resultados del cuarto trimestre de 2025 fueron desastrosos. Los beneficios cayeron más del 60% interanual y superaron ampliamente las expectativas de los inversores. El BPA se situó en tan solo 0,43 coronas suecas, frente a las 1,52 coronas suecas previstas.
Los ingresos también decepcionaron, aunque no en la misma medida. Disminuyeron un porcentaje interanual de 94.400 millones de coronas suecas, frente a las expectativas de alrededor de 100.000 millones de coronas suecas.
La gerencia no pudo proporcionar a los inversores información que pudiera mejorar la confianza. Muchos programas de subsidios para vehículos eléctricos han finalizado, mientras que los márgenes y las ventas siguen bajo presión debido a la competencia extranjera y las guerras comerciales. Los representantes de la compañía no ocultaron que el año pasado fue difícil y que el próximo, 2026, no pinta mejor.
