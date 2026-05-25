🔴Directo: ¿Hacia una crisis de deuda global?

Conclusiones clave La Reserva Federal afronta una probabilidad del 80% de endurecimiento monetario antes de finalizar el año por la presión en la inflación subyacente.

Japón soporta la peor parte de la venta de bonos con un impacto estimado del +0,27% del PIB debido a su enorme ratio de endeudamiento (249%).

El S&P 500 registra un extraordinario crecimiento de beneficios del 28,4% interanual en el primer trimestre, triturando el 13% previsto en marzo.

El sector de la construcción en el Reino Unido se hunde en una profunda recesión con un desplome del PMI hasta los 39,7 puntos.

¡La economía global afronta una encrucijada de alta tensión a finales de mayo de 2026! Los mercados de renta fija están experimentando un reajuste de precios agresivo. El consenso del mercado ya descuenta una probabilidad cercana al 80% de que la Reserva Federal suba los tipos de interés antes de que termine el año, impulsada por la persistente inflación subyacente y la falta de avances entre EE. UU. e Irán. En paralelo, la eurozona acusa el golpe del estancamiento económico con un débil PMI compuesto de 47,5 , provocando un marcado aplanamiento en su curva de tipos. Analizamos a fondo el impacto presupuestario de este shock de refinanciación, donde Japón se lleva la peor parte con una deuda del 249% del PIB y un coste adicional del 0,27% del PIB , mientras Polonia sufre la mayor sensibilidad por el corto vencimiento de sus bonos. Por otro lado, desglosamos los datos históricos del S&P 500: las empresas registran un crecimiento de beneficios del 28,4% interanual , batiendo con fuerza las previsiones. Sin embargo, destapamos la letra pequeña del "Magnificent 7" (+63,2% real) , revelando cómo los ingresos no operativos de Amazon (Anthropic), Alphabet y Meta han inflado los beneficios por acción. Finalmente, repasamos la profunda recesión en la construcción del Reino Unido (PMI de 39,7) y el crucial calendario macroeconómico de la semana, que incluye el PIB y la inflación PCE de EE.. UU..

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